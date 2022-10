UeD, Vittoria Deganello incinta da single: “Una decisione matura”

L’ex volto della trasmissione di Canale 5 si racconta via Instagram Stories, rivelando di non star passando il migliore dei periodi possibili nonostante sia in dolce attesa

È stata una delle notizie più discusse degli ultimi giorni: Vittoria Deganello, storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta. Di per sé sarebbe anche una news interessante e positiva, non fosse altro che sulla gravidanza aleggiano più luci che ombre. Fin da quando la donna ha annunciato di essere incinta via Instagram Stories, pubblicando il classico video dell’ecografia, sono in tanti ad essersi fatti una ed una sola domanda: ma il padre chi è?

La risposta a tale questione sembra essere in realtà una sorta di segreto di Pulcinella. Facendo due più due, infatti, i fan della Deganello sono facilmente arrivati alla conclusione che il padre del piccolo dovrebbe proprio essere il calciatore Alessandro Murgia, il suo più recente ex. Si dice infatti che quest’ultimo abbia deciso di abbandonare Vittoria Deganello in modo indegno, proprio nel momento in cui l’ormai ex compagna gli avrebbe rivelato di essere in stato interessante.

La relazione con Murgia, d’altra parte, non era partita con i migliori auspici. I due erano stati molto criticati in quanto Murgia, fino a pochi mesi prima della frequentazione con la Deganello, era sposato con Eleonora Mazzarini, da cui aveva anche avuto ben due figli. La Deganello, dunque, era stata massacrata dal popolo del web e accusata, in buona sostanza, di essere una sfasciafamiglie.

A nessuno è dato sapere con certezza se Murgia sia il padre del figlio della Deganello, perlomeno fino a che la ragazza non si esporrà in merito. Quello che sta accadendo nelle ultime ore, in ogni caso, desta sospetti. Lo sportivo ha infatti fatto perdere le sue tracce e si è anche eliminato da Instagram, cancellando il suo profilo. Nel frattempo, Vittoria Deganello ha risposto ad un po’ di domande dei fan, lasciando trasparire una neanche troppo malcelata amarezza.

Vittoria Deganello mamma single: lo sfogo dell’influencer

Questo pomeriggio l’ex volto di UeD ha parlato un po’ con i fan, raccontando le emozioni di un momento così delicato. Sembra proprio che la sua solitudine la stia facendo soffrire, e pure molto. Essere una mamma single, senza il supporto di un padre, non deve essere di certo una passeggiata, dopo tutto. Ecco le sue dichiarazioni quando un utente le ha chiesto se un figlio non dovrebbe meritare una famiglia felice e unita: