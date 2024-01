UeD, Virginia: silenzio rotto dopo la scelta di Cristian. Il chiarimento

Per dare una spiegazione al pubblico Virginia Degni dopo la scelta di Cristian Forti a Uomini e Donne rompe il silenzio. Da parte dell’ex corteggiatrice non è arrivato alcun commento riguardante la decisione presa alla fine dall’ormai ex tronista, che ha lasciato il programma di Maria De Filippi con Valentina Pesaresi. Oggi torna a parlare sui social network per spiegare qual era il suo rapporto con la sua ex rivale.

Ciò accade nel momento in cui Amedeo Venza riceve un messaggio da parte di un telespettatore incuriosito. L’utente su Instagram fa notare all’esperto di gossip che ci sono vari like di Virginia in diversi post condivisi su Instagram da Valentina tra il 2022 e il 2023. Questo dettaglio ha insospettito questo telespettatore, in quanto le due ex corteggiatrici in studio non sono mai andate particolarmente d’accordo.

Ed ecco che poco dopo Venza condivide la risposta che la stessa Virginia dopo Uomini e Donne dà su questo argomento. Ecco cosa dichiara al riguardo Degni:

“Come detto già in puntata, io e Valentina ci conoscevamo perché stavamo nella stessa agenzia di hostess e abbiamo fatto qualche lavoro insieme”

Ecco la spiegazione data da Virginia a chi non ricorda bene questa precisazione che le due avevano già fatto a inizio percorso. Le due ex corteggiatrici di Cristian Forti già si conoscevano e si sono ritrovate in questi mesi a lottare per conquistare lo stesso ragazzo. A un certo punto, Virginia si è tirata indietro definitivamente.

Più volte ha lasciato lo studio, minacciando di abbandonare il programma di De Filippi. Ogni volta, però, tornava indietro e l’ultima volta che il pubblico l’ha vista in studio aveva anche provato a scusarsi con Cristian. Invece, poi ha messo fine al suo percorso lasciando con impulsività lo studio, senza ricevere alcuna visita da parte di Forti.

Infatti, lo stesso ex tronista aveva anticipato che non l’avrebbe rincorsa anche questa volta. Dopo aver atteso il suo ritorno, alla fine Cristian ha scelto Valentina. Una scelta, la loro, molto particolare e insolita all’interno del programma.

Molti si sono emozionati, anche all’interno dello studio di Canale 5 nel vedere questo momento magico che ha sorpreso tutti. Tanti altri, invece, sono rimasti con l’amaro in bocca, perché convinti che in realtà Cristian abbia scelto Valentina solo perché rimasto solo con lei dopo l’addio di Virginia.

In realtà, il momento della scelta ha dimostrato tutt’altro. Cristian è apparso emozionato e felice di iniziare una relazione con Valentina. D’altronde il percorso con Virginia non è mai stato idilliaco, ma sempre abbastanza travagliato.