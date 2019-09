UeD, Veronica si svela: periodo critico, cosa prova per Alessandro e Giulio

UeD, Veronica tra Alessandro e Giulio: la corteggiatrice si confessa

Veronica Burchielli, la corteggiatrice che ha acceso la rivalità tra Alessandro Zarino e Giulio Raselli a Uomini e Donne, si svela in un’intervista. Al settimanale Uomini e Donne Magazine, rivela cosa l’ha portata a decidere di partecipare al programma. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ammette che a spingerla verso questa direzione è stata la sua migliore amica, che ha sempre creduto in lei. Veronica stava vivendo un periodo particolare e difficile della sua vita. Lei stessa racconta di essere uscita da una lunga relazione meno di un anno fa. A causa di questa rottura, ha iniziato ad avere problemi legati all’alimentazione. Era molto insicura e non riusciva a vedersi bella. A prendere in mano la situazione ci ha pensato poi la sua amica, che l’ha iscritta nel programma. Così è arrivata nello studio per l’appuntamento al buio, dove ha incontrato appunto Alessandro e Giulio. Del primo l’ha colpita la sua storia, mentre di Raselli il carattere.

“Soffrivo la mia condizione fisica. Per questo la mia migliore amica ha voluto mandare la prima e-mail alla redazione: voleva dimostrarmî di essere certa che avrei dimostrato tutto il mio valore”, racconta Veronica, riferendosi al periodo buio vissuto dopo la fine della sua passata relazione. Si è fatta subito notare dai due tronisti, sin dal primo momento. Ed ecco che è riuscita ad accendere in loro la rivalità, fino ad arrivare a scegliere Alessandro. Nel corso della registrazione di ieri, la corteggiatrice ha, infatti, scelto di continuare il percorso solo con Zarino. Ma cosa ha provato con entrambi durante le esterne? “Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata”, questo l’ha portata ad avere una certa curiosità nel conoscerlo.

Veronica di Uomini e Donne: la corteggiatrice vicina ad Alessandro e spaventata da Giulio

Sembra chiara ormai la sua preferenza nei confronti di Alessandro. Sebbene in molti non ne siano convinti, lei ribadisce di essere spaventata dai modi di fare di Giulio. “Sa, è una strada che già conosco e che in passato mi ha fatto soffrire”, confessa Veronica durante l’intervista. Dunque, pare che la corteggiatrice sia pronta ufficialmente a portare avanti un unico percorso all’interno del programma. Intanto, si augura che questa sia l’occasione giusta per conoscere meglio sé stessa e magari uscire da lì felice e innamorata.