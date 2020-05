UeD Veronica e Luca, terremoto puntata: accordo, amanti, Giovanni basito

Veronica Ursida e Luca erano d’accordo prima di UeD? Forti accuse in puntata

Accuse fortissime oggi in puntata a Veronica Ursida: a Uomini e Donne inizialmente si è parlato ancora una volta dell’assurdità della relazione con Giovanni, in secondo luogo di un presunto accordo tra la Dama e il nuovo Cavaliere Luca. Procediamo con ordine. All’inizio è stato Giovanni a spiegare che la sua frequentazione con Veronica potrebbe giungere a una battuta d’arresto perché non riesce a lasciarsi andare: “Vengo da esperienze bruttissime, mi vengono tutte queste paure, anche se non volute. Mi sono spogliato in una conversazione nella casetta… Le ho detto che ho queste paure e spero che questa cosa mi possa passare. In maniere inconscia mi viene di reagire così”. Lui insomma vuole fare chiarezza e lei sembra non aver battuto ciglio: cosa che ha spinto Valentina Autiero a commentare con un contestatissimo “A me sembra tutta una messinscena…”. “Ma tu come ti permetti – ha risposto subito Giovanni – a dire questa cosa, visto che è un mio problema?”. Valentina si riferiva soprattutto a Veronica in realtà, ma Giovanni non aveva colto. Maria De Filippi invece ha colto benissimo il riferimento della Dama a un altro uomo.

UeD, Veronica accusata: lo studio contro, Tina Cipollari e Gianni Sperti furiosi

Valentina ha alluso infatti a una presunta conoscenza tra Veronica e “il sostituto di Giovanni”, cioè il già citato Luca che all’inizio della puntata di UeD le ha regalato delle rose rosse. “Come fai a non restare male? C’è qualcuno che ti piace?”, ha subito aggiunto Armando Incarnato, reduce tra l’altro da uno scontro non proprio facilissimo. “Queste tue insinuazioni non mi interessano…”, ha commentato Veronica, seguita subito dallo stesso Luca che ha trovato inopportuno il commento del Cavaliere. “Io so – ha raccontato Incarnato – che sono due mesi che ti senti con Veronica!”. Di qui è stato tutto un accusarsi a vicenda che è continuato con un pensiero chiaro di Valentina: perché se Luca ha chiesto il numero a tre Dame ha mandato le rose solo a Veronica?. E c’è dell’altro: in seguito si è scoperto che Luca è entrato in una diretta Instagram di Veronica durante la quarantena, e il fatto che la Ursida non l’abbia subito dichiarato in studio, così come non l’aveva detto a Giovanni ha scatenato il putiferio. “Faccio bene a non fidarmi di nessuno! Me lo dovevi dire”, ha così commentato turbato il corteggiatore di Veronica.

News UeD, le paure di Giovanni: la storia con Veronica rischia il naufragio

“Tu – queste le parole di Tina Cipollari a un certo punto – delle rose già lo sapevi perché non sei rimasta neanche stupita: è stato un gesto fatto apposta!”. Gianni ha chiesto di vedere il telefono di entrambi ma Veronica si è rifiutata perché a suo avviso qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe stata comunque accusata; la Ursida intende far vedere il telefono solo a Giovanni per tranquillizzarlo e per mostrargli che a differenza di quanto sostengono gli altri non si è mai sentita con Luca. “Le voci che girano su Armando sono tutte vere? E sulle altre no? Pure di lei si dice che ha un amante fuori…”, questa la bomba finale di Tina che riprende delle vecchie voci su Veronica che andrebbero censurate. Non ha senso infatti evitare di parlare di approcci intimi e quant’altro perché si è in fascia protetta se poi si permette a chiunque di parlare di amanti, varie ed eventuali senza uno straccio di prova.