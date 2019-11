UeD Veronica Fedolfi: tutta la verità su Giulio, Zarino e Marco Cartasegna

UeD Veronica Fedolfi, l’intervista: tutta la verità su Giulio Raselli (“Si è incasinato”), Zarino e il gossip su Marco Cartasegna

Veronica Fedolfi è stata una delle corteggiatrici più chiacchierate del trono di Uomini e Donne di Giulio Raselli. Peccato che il giovanotto l’abbia poi eliminata, suscitando varie polemiche. Durante il suo percorso nel programma non sono mancati nemmeno momenti di tensione, in particolare con Alessandro Zarino che ha insinuato che la Fedolfi conoscesse il manager di Raselli. Insomma che qualcosa non tornasse. Ma le vicende che hanno interessato di recente la giovane non sono finite qui: solo qualche giorno fa si è parlato di una sua relazione ‘segreta’ con Marco Cartasegna, vecchia conoscenza di UeD. Alcuni hanno addirittura sostenuto che i due si vedessero durante il trono di Giulio. Su tutto questo, in un’intervista rilasciata al blog IsaeChia, Veronica ha cercato di fare chiarezza.

“Alessandro Zarino mi ha accusata di essere andata a cena con un suo amico, Alessandro Basile (che lui ha chiamato manager), ma in realtà io sono andata a cena con la mia amica Valeria (Bigella, ndr), la quale conosce bene Basile”, spiega Veronica che aggiunge che a quella famosa cena il suddetto manager non c’era. Secondo la sua versione arrivò solo dopo il pasto per salutare Valeria: “Ci ha raggiunte insieme alla fidanzata, ma cinque minuti, il tempo di salutarsi […] Ci siamo presentati e abbiamo scambiato due chiacchiere come è normale che sia quando ti presentano una persona. Basta finito lì, mai più visto e sentito”. Si passa a parlare di Giulio.

UeD, “Giulio si è incasinato da solo”

Le insinuazioni hanno pesato sul fatto che Raselli abbia deciso di eliminarla? “Secondo me non sono state tanto le insinuazioni quanto piuttosto il fatto che Giulio si stesse incasinando da solo. Con me stava bene, era palese”, confida la Fedolfi che ha il rammarico che non sia andata in onda l’ultima esterna: “Si è sbilanciato molto dicendomi che nonostante fossi arrivata dopo non vedeva differenza di percorso tra me e le altre, che quando abbracciava me sentiva che stava abbracciando una donna invece quando abbracciava Giulia lo sentiva che è piccola (nonostante non lo sia), che l’avevo scombussolato, che voleva una donna col mio carattere. Senza tralasciare che se glielo avessi permesso mi avrebbe baciata… e meno male che non l’ho fatto!”

UeD Veronica: “Giulio, scenetta patetica. Marco solo un amico”

Ma se stavano così bene insieme, perché è successo il patatrac? Veronica afferma che il comportamento di Giulio tra l’esterna e lo studio mutasse di non poco: “Ma anche nei confronti delle altre due, fai quelle esterne da innamorato e il giorno prima volevi baciare me? Sono rimasta senza parole. Lui avendo visto che la situazione gli stava fuggendo di mano gli è convenuto prendere la palla al balzo, alzarsi e fare quella scenetta patetica”. E ora? Chi sceglierà tra Giovanna e Giulia? E durerà un’eventuale relazione? “A parer mio non so quanto possa durare fuori sia con una che con l’altra. Poi posso sbagliarmi e nel caso… tanti auguri!”. Infine spazio al gossip su Cartasegna: “Marco è mio amico da tempo, usciamo spesso insieme, sia col nostro gruppo di amici che da soli, ci vogliamo bene. Niente di più!”