UeD, Veronica e Matteo dopo la scelta: la rivelazione della coppia

In barba alle critiche ricevute, Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono inseparabili. La coppia, che ha coronato il suo sogno d’amore nello studio di Uomini e Donne, non si è più staccata una volta uscita dalla trasmissione. Dopo aver trascorso insieme il compleanno dell’ex tronista, i due si sono concessi un weekend in compagnia dei propri amici, dal quale sono rientrati di recente. Raggiunti da Lorenzo Pugnaloni, hanno rilasciato un’intervista per MondoTv 24, in cui hanno ripercorso questo primo periodo lontani dai riflettori. Al contempo, hanno anche svelato alcuni progetti futuri.

C’era chi li dava già per separati, o anche chi li aveva accusati del fatto che si sentissero già prima del programma. Eppure, Matteo e Veronica ad oggi si mostrano sereni. Ai microfoni di MondoTv 24, l’ex tronista ha colto l’occasione per chiarire che nulla sia stato preparato prima e che, essendo stata chiamata a scegliere, la decisione non potesse non ricadere su Farnea. “Non sarei riuscita a fare una scelta diversa perché mi sono resa conto che il mio cuore mi portava da lui”, ha difatti ammesso la Rimondi.

Una scelta, invece, non scontata per il corteggiatore che ha ammesso di aver avuto un dubbio in tal senso. Ma Veronica non è stata l’unica a dover esprimere una preferenza. Anche Luca Salatino, che con lei ha condiviso l’esperienza del Trono, è uscito dalla trasmissione al fianco di Soraia, a scapito di Lilli. In tal senso, l’ex tronista ha espresso il proprio parere sulle due corteggiatrici del collega, esprimendo una preferenza: “A livello caratteriale Soraya la vedo più vicina a me. […] Nulla togliere a Lilli, Soraia l’ho sempre vista una ragazza molto pulita e semplice.”

Se per le due ragazze ha espresso parole di stima, è stata decisamente più caustica verso uno dei volti che hanno segnato l’ultima edizione di Uomini e Donne. A domanda diretta su chi non avesse apprezzato del parterre over, infatti, l’ex tronista (sostenuta da Matteo) ha pronunciato senza alcun dubbio il nome di Franco. “Se mi stai ascoltando, Franco, non mi stai simpatico. […] Uno che si comporta così non lo definisco neanche uomo. Lui è un maschietto che cerca di corteggiare“, ha tuonato l’ex tronista.

Il riferimento va allo scontro che i due hanno intrattenuto nello studio di Uomini e Donne, durante il quale la Rimondi ha preso le difese di Gemma Galgani. La dama torinese aveva intrapreso una frequentazione con il cavaliere, poi naufragata a causa dell’uomo.

Veronica e Matteo, progetti futuri: convivenza all’orizzonte?

Oltre a ripercorrere il loro percorso nello studio mariano, Veronica e Matteo si sono sbilanciati anche sui progetti futuri. La coppia, uscita dal dating show, sembra intenzionata a voler fare sul serio, una volta spenti i riflettori. Fin da subito, entrambi hanno riscontrato una medesima complicità, scoppiata in tempi da record, tant’è che l’ex tronista ha svelato: “Una cosa di cui siamo certi è che non abbiamo intenzione di vederci ogni tot. Vogliamo cercare un equilibrio, un posto in cui vivere e che ci permetta di sentirci realizzati. […] Convivenza o vivere nella stessa città.” Insomma, pur senza voler bruciare le tappe, Rimondi e Farneo non sembrano voler perdere tempo.