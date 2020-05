UeD Veronica e Giovanni: doccia fredda e foto dopo puntata, la reazione

Veronica Ursida e Giovanni, a UeD tanti dubbi sulla coppia

Sin da quando hanno parlato della loro frequentazione Veronica Ursida e Giovanni non hanno convinto né Tina Cipollari né Gianni Sperti, e si sono attirati le critiche di vari follower, senz’altro aizzati anche dalla polemica continua di Roberta Di Padua, secondo la quale lei non è davvero interessata a lui. L’ultimo video pubblicato alla fine della puntata di oggi sembra andare verso questa direzione, nel senso che se è vero che la Ursida è interessata a Giovanni non si può dire che lo sia nel modo in cui invece lui lo è. Di cosa parliamo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Giovanni, famiglia e figli: il sogno del Cavaliere di Uomini e Donne

Oltre allo sclero di Gemma con Nicola si vede Giovanni dire chiaramente che tra lui e Veronica “c’è stato una avvicinarsi… qualcosa in più” e aggiungere che “La mia prossima storia dev’essere talmente importante che mi dovrà regalare una famiglia e un figlio, quindi se vale la pena vado avanti”. Tutto molto bello fin qui. Poi però Maria De Filippi ha comunicato a Veronica che si era presentato un ragazzo per lei, e lei si è mostrata titubante confermando quanto tutti pensavano da tempo: un interesse non fortissimo per Giovanni. Magari è solo il video che tende a ingannare, quindi conviene aspettare domani; i dubbi sull’interesse della Ursida verso Giovanni però esistono. E non sono pochi.

News Veronica e Giovanni, la Ursida chiara su Instagram

Oggi lei ha pubblicato un post proprio dopo un’ora dalla fine dalla puntata: si tratta della foto che vedete qui di seguito che lei ha commentato con un chiaro “Fregatene di ciò che diranno o penseranno. Se c’è di mezzo la tua felicità, passa oltre”. Vedremo a questo punto qual è la felicità a cui Veronica ambisce e se questa felicità porta il nome di Giovanni.