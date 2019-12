UeD Veronica e Alessandro, Capodanno insieme: scoperte, confessioni e sogni

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino innamorati a Verbier

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino sono più innamorati che mai, e lo si vede dalle storie che continuano a pubblicare su Instagram dopo la scelta a Uomini e Donne. Non sono ancora una coppia rodata, diciamo così, come ci sembrano esserlo invece Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, per fare un il primo esempio che ci viene in mente; sembrano però avere tutti i numeri per vivere una bella storia d’amore e, perché no, anche costruire seriamente un futuro insieme. Nel frattempo si godono la vita e a Capodanno – come aveva annunciato lo stesso Alessandro – saranno a Verbier, in Svizzera, dove sono arrivati proprio di recente.

UeD, Veronica e Alessandro: location da urlo per Capodanno, lei al settimo cielo

Se date un’occhiata alle storie pubblicate da entrambi si nota che Alessandro è sceso prima con gli amici dall’hotel in cui soggiornano e che ha raggiunto Veronica solo dopo che si è svegliata; dagli ultimi video e dalle ultime foto notiamo una certa sintonia che già Veronica aveva confermato nella giornata di ieri mentre era in volo, rispondendo alle domande dei fan: “Alessandro – queste le sue parole – è la mia scoperta. Lo osservo in tutte le sue sfaccettature e mi sta insegnando molto senza saperlo… ha la mia stima. Alessandro cosa è per me? Sicuramente è una persona importante nella mia vita ed io nel nostro percorso ci credo molto”.

Alessandro e Veronica news: i sogni di Veronica su Zarino

A Veronica sembra piacere proprio tutto di Alessandro, anche se è ovvio che col passare del tempo lo conoscerà ancora meglio e potrà scoprire assieme a lui se sono fatti davvero l’uno per l’altra. Intanto tutto sembra andare a gonfie vele e il legame sembra essere sincero: “Mi sono presa il pacchetto completo – queste le parole della Burchielli –. Pregi e difetti! Adoro tutto di lui, soprattutto quelle sfaccettature silenziose che solo i più attenti riescono a cogliere… Adoro – ha così proseguito – le sue attenzioni, è premuroso, attento, mi tratta come una bimba e mi piace da morire. Spero – ha concluso – di riuscire a farlo sentire altrettanto protetto e coccolato spero con il tempo di riuscire a fargli percepire che se vorrà e se verrà… sarò casa”. Con queste premesse il Capodanno di Veronica e Alessandro sarà pazzesco, ne siamo certi!