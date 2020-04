UeD Veronica Burchielli, presunta bestemmia: lei nega, interviene la madre

UeD, Veronica Burchielli furiosa: l’ex tronista nega di aver bestemmiato sui social e interviene la madre

Veronica Burchielli si lascia andare a un duro sfogo su Instagram, a causa delle dure accuse che le stanno riservando in queste ultime ore vari utenti sui social. Scendendo nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di aver bestemmiato in una delle sue Stories su Instagram. Ora l’ex fidanzata di Alessandro Zarino si ritrova costretta a doversi difendere da chi la sta duramente attaccando, senza alcun motivo. Infatti, nel video da lei condiviso sul social non bestemmia come in molti hanno pensato. Lei stessa ci tiene a negare il tutto e appare abbastanza infastidita dalla cosa. In particolare, l’ex tronista non riesce ad accettare il fatto che venga accusata di essere una persona maleducata. Proprio per tale motivo, chiama anche in causa sua madre, la quale interviene per prendere le sue difese. La donna ci tiene ad assicurare a tutti che Veronica non ha assolutamente bestemmiato e lei ne è certa, poiché in quel momento era presente.

“Stanno uscendo articoli dove si dice che io ho bestemmiato su Instagram e a me la cosa sta dando molto fastidio. A parte che io sono credente, ma anche se non lo fossi, non mi permetterei mai di essere maleducata o volgare, perché io ho una famiglia e l’educazione mi è stata insegnata”, inizia così il suo lungo sfogo Veronica. L’ex tronista è profondamente delusa per quanto sta accadendo, in quanto è costretta a difendersi da accuse infondate. “Solamente già dal fatto che quella Storia viene caricata dovrebbe farvi capire qualcosa. Se io avessi bestemmiato l’avrei caricata?” La Burchielli continua a mostrarsi particolarmente infastidita dalla situazione che si è venuta a creare. Ed ecco che interviene la madre in sua difesa: “No, non ti ho mai sentito bestemmiare. È la verità ragazzi, non ha mai bestemmiato.” Così, la mamma decide di difendere Veronica dalle forti accuse che le stanno riservando diversi utenti sui social. La donna ci tiene, dunque, a confermare le parole della figlia.



Veronica Burchielli di Uomini e Donne: l’ex tronista smentisce nuovamente il flirt con Andrea Iannone

“Ma poi lo farei davanti a mia madre? C’era mia madre presente e questa cosa mi dà fastidio. Perché io posso avere mille difetti, ho fatto mille sbagli, ma non mi dite che io non sono educata”, continua poi Veronica, furiosa. Dopo di che, la Burchielli ci tiene a smentire nuovamente la sua presunta storia con Andrea Iannone. L’ex tronista non ha alcuna relazione con il motociclista, che neppure conosce, come già aveva dichiarato qualche giorno fa!