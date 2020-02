UeD, Veronica Burchielli ammette: “Momento difficile”, c’entra Alessandro?

Uomini e Donne, Veronica Burchielli risponde alle domande dei fan e rivela di attraversare un momento difficile

Come procede la relazione tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? Le news sulla coppia di Uomini e Donne non mancano, ma potrebbero allarmare i fan. La relazione tra i due è nata in modo insolito nel Trono Classico, visto che prima lui ha scelto lei prendendosi un no e poi lei ha chiesto a lui di corteggiarla quando è diventata tronista. Alessandro non ne ha voluto sapere di tornare nel programma come corteggiatore, visto e considerato che lui e Veronica si conoscevano già, per questo lei ha abbandonato il trono e si sono conosciuti e vissuti fuori dalla trasmissione. La storia sembrava essere iniziata con il piede giusto, infatti su Instagram sembravano sin da subito una coppia innamorata e affiatata. Cosa succede a Veronica e Alessandro oggi?

Veronica Burchielli su Instagram: “Sto affrontando un momento particolare”

Veronica Burchielli ha risposto alle domande dei fan su Instagram in queste ore e una risposta in particolare ha catturato l’attenzione dei fan. Qualcuno infatti le ha domandato come va in questo periodo della sua vita, con tanti cambiamenti di sicuro. Ebbene, l’ex tronista ha risposto così: “Onesta? Sto affrontando un momento particolare, un po’ difficile. Magari un giorno vi racconterò un po’ di cose”. Nessun accenno ad Alessandro, ma non è detto che questo “momento particolare e difficile” non abbia a che fare con lui. Proprio Zarino infatti di recente aveva parlato di qualche difficoltà nel loro rapporto, che si potrebbe superare solo facendo un passo importante, ovvero la convivenza. La Burchielli però è molto giovane e magari sta riflettendo a lungo prima di gettarsi in un progetto così importante.

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, le ultime news sulla coppia

Dunque il periodo difficile e complicato potrebbe aver a che fare con delle decisioni importanti da prendere sulla relazione con Alessandro, ma magari invece lui non c’entra nulla. Il fatto che Veronica abbia detto che forse un giorno racconterà un po’ di cose ai fan lascia pensare a qualche dettaglio della sua vita passata che le crea oggi un po’ di pensieri. Nei prossimi giorni magari darà una spiegazione più dettagliata, intanto i fan più attenti hanno notato che né lui né lei facciano menzione all’altro sui social da qualche giorno. Ma magari anche questo può avere una spiegazione diversa, ovvero l’aver deciso di essere riservati sul loro amore.