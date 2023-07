UeD Valentina Pivati mamma bis: viso bebè, il dettaglio è stupendo

Valentina Pivati è diventata mamma per la seconda volta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce una bambina di nome Camilla ieri, 11 luglio, e ha condiviso la bellissima notizia con i suoi followers. Valentina e il suo compagno, Andrea Concato, hanno già una figlia, Alycia, nata nel 2021, che adesso è diventata una sorella maggiore. I neo genitori sono al settimo cielo e l’influencer ha voluto annunciare la nascita condividendo una foto che la ritrae all’ospedale, scusandosi con i suoi seguaci per l’assenza. Ecco le sue parole: “Scusate l’assenza, ma si è presentato il secondo appuntamento più importante della mia vita!”.

Ieri sera, poi, l’ex fidanzata di Mariano Catanzaro ha aggiornato i suoi fan sull’attuale situazione della bimba. Valentina ha pubblicato nelle sue storie uno scatto della neonata, in cui si può vedere un dettaglio veramente stupendo, ovvero le dolcissime labbra della piccola Camilla mentre con la manina stringe il suo vestitino. “E niente, noi ci concentriamo sempre sulle labbra.. Appena posso comunque parliamo di tutto e vi racconto la mia esperienza per il momento però, grazie per gli infiniti messaggi… siete speciali”, ha scritto sul suo profilo Instagram.

Valentina Pivati: il percorso a Uomini e Donne

Era il 2018 quando Valentina Pivati è diventata conosciuta al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. L’influencer scese le famose scale del dating show di Canale 5 per andare a corteggiare l’allora tronista, Mariano Catanzaro. La loro storia aveva finito per appassionare moltissimi spettatori e l’eccentrico tronista finì per sceglierla e i due uscirono insieme dal programma. Dopo pochi mesi, però, la relazione giunse al termine.

I motivi dietro la fine di quest’amore non sono mai stati rivelati, ma Valentina ha sempre dichiarato di continuare a stimare Mariano, oltre a ritenerlo una bellissima persona. D’altro canto, invece, Catanzaro aveva confessato di essere stato lasciato dall’ex fidanzata e di non aver mai compreso bene le motivazioni dietro questa scelta. In ogni caso, grazie all’esperienza a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è riuscita a farsi conoscere da una grande fetta di persone, che ha continuata a seguirla sui social, dove ha potuto iniziare a lavorare come influencer.

Successivamente, dopo la fine della storia con Mariano, la Pivati ha conosciuto il suo attuale compagno, Andrea Concato, nonché padre delle sue due figlie. Insomma, tanti auguri alla coppia per l’arrivo della loro seconda bambina!