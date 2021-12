UeD Valentina Pivati è diventata mamma: “Parto? Tutto controcorrente”

By

Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (fu scelta dal tronista Mariano Catanzaro, ma la storia durò pochi mesi), è diventata mamma per la prima volta. Martedì 7 dicembre 2021 ha dato alla luce la figlia Alycia. Il neo papà è Andrea Concato, il compagno della giovane: la coppia si è conosciuta circa tre anni fa ed è stata travolta dalla passione e dai sentimenti. Il primo incontro risale a poche settimane di distanza dalla fine della relazione tra l’ex corteggiatrice e Mariano, storia scioltasi come neve al sole poco dopo che si sono spenti i riflettori del programma orchestrato da Maria De Filippi.

La notizia della nascita della piccola Alycia è stata data dalla stessa Pivati, attraverso due teneri post pubblicati sul suo profilo Instagram, su cui ha fatto trapelare tutta la sua felicità. Valentina ha evidenziato come sua madre l’abbia partorita quando era molto giovane, intrecciando con lei un rapporto molto forte. Un fatto che ha segnato in positivo la stessa Valentina, che ha confidato di aver sentito fin dalla ‘tenera età’ l’istinto materno. Da qui la volontà dell’ex corteggiatrice di divenire anch’ella madre giovane: detto, fatto!

Valentina, sempre su Instagram, ha aggiunto che il giorno del parto è “andato tutto controcorrente”, ma che nonostante ciò ha vissuto un’esperienza indimenticabile, venendo travolta dalle emozioni. Alycia sta bene. Parole al miele anche per il compagno Andrea, 29enne che vive con la Pivati in provincia di Varese. Il ragazzo è una persona lontana dal mondo dello spettacolo che lavora in un’azienda di serramenti. Un amore solido e importante, nato e cresciuto lontano dai riflettori.

Uomini e Donne, anche Ester Glam è diventata mamma: è nato Brando

Pochi giorni fa ha partorito un’altra ex protagonista di Uomini e Donne, Ester Glam, che ha annunciato di essere diventata mamma del suo secondogenito, Brado. La 25enne è già madre del piccolo Gabriele. Inoltre lo scorso dicembre, esattamente un anno fa, ha affrontato un aborto.

Ester ha dato alla luce il piccolo l’1 dicembre. Lo ha reso noto con un post social, nel quale ha raccontato le difficoltà avute durante la gravidanza.