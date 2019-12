UeD i segreti di Ursula Bennardo: gestione della famiglia e stop al fumo

UeD Sossio e Ursula, l’ex dama si confessa: come riesce a gestire Bianca e la famiglia numerosa, come i figli di Aruta hanno accolto la neonata e come ha smesso di fumare (con tanto di sfogo)

Il 2019 si sta chiudendo ed è tempo di bilanci in casa Aruta-Bennardo. Un anno ricco di sorprese per la coppia sbocciata al Trono Over di Uomini e Donne che ha accolto la neonata Bianca che è andata ad allargare una famiglia già numerosa. Infatti Ursula e Sossio hanno già alle spalle 5 figli, avuti da relazioni precedenti: lei ne ha avuti tre, mentre lui due. Insomma, siamo a metà strada per formare una squadra di calcio, sport amatissimo dall’ex cavaliere che ne ha fatto una professione. A proposito di famiglia e figli, la Bennardo è tornata a confessarsi con i propri fan su Instagram, spiegando i ‘suoi’ segreti per fare andare tutto liscio…

“No, pensavo che non avrei più avuto il coraggio di costruire una nuova famiglia e invece…”, risponde Ursula a chi le ha domandato se mai avesse creduto di ritrovarsi con un bebè in braccio. Paura che qualcosa vada storto? “Ho sempre avuto una forte personalità e poca paura di affrontare qualsiasi cosa, ma credo che i miei figli e ciò che ho vissuto in passato mi abbiano fortificata”. Sono diversi coloro che si chiedono come l‘ex dama riesca a gestire tanti figli e così tanti impegni. Nessun segreto particolare, la ricetta è semplice: “Non sto ferma un minuto, non me lo posso permettere. Con la buona volontà e l’amore si può fare tutto“.

UeD Ursula: “Quelle donne che non hanno smesso di fumare in gravidanza e durante l’allattamento si devono vergognare”

A chi le ha chiesto se i figli di Sossio siano gelosi di Bianca, Ursula ha risposto con un “No”, prendendo poi l’occasione per sfogarsi in merito ai casi che vedono delle mamme non rinunciare al vizio del fumo: “Approfitto per dire a quelle donne che non hanno smesso di fumare in gravidanza e durante l’allattamento che si devono vergognare. Non esiste il ‘Non ce l’ho fatta’. Anche io ho sofferto all’inizio e ho voluto ogni giorno, ma non l’ho fatto per la sua salute. Prima i figli poi noi.”