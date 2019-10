UeD Ursula Bennardo, critiche post gravidanza “Rifatta?”: lei risponde così

Uomini e Donne, Ursula Bennardo le critiche post gravidanza fanno discutere. Lei risponde così

È da poco diventata mamma della piccola Bianca ma Ursula Bennardo è già stata riempita di critiche. Questa volta nel mirino ci è finito il suo aspetto fisico, ritenuto da qualcuno artefatto. E l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non è rimasta in silenzio ma ha risposto alle polemiche usando anche molta ironia. Del resto, l’arrivo della sua bambina, avuta insieme a Sossio Aruta, l’ha riempita di così tanta gioia che i commenti malevoli non la scalfiscono neanche un po’. Certo, le critiche spesso e volentieri fanno male e anche tanto ma la Bennardo ha mostrato, ancora una volta, di sapere come gestirle. Stamane, la compagna dell’attaccante del Cittadella Potenza ha rivelato di non aver ancora avuto tempo di andare in palestra, per smaltire quei chili in più che la gravidanza le ha donato.

Ursula Bennardo risponde alle critiche: “La gravidanza mi ha fatta più bella”

Del resto lei che di figli ne ha ben 4, incluso la piccola Bianca, è una madre a tempo pieno e dunque i momenti in cui può prendersi cura di se stessa, per ora, sono davvero pochi. Sui social qualcuno però l’ha accusata di aver ritoccato il suo viso tramite la chirurgia estetica. Queste critiche non sono piaciute ad Ursula alle quali ha risposto ridendoci su: “Il fatto che qualcuno pensi che mi sia rifatta mi fa capire che la gravidanza e i chili in più mi hanno reso più bella. Anche perché durante la gravidanza non avrei potuto di certo far nulla”. La Bennardo ha poi ricevuto tantissimi messaggi di supporto dalle sue followers che le hanno caldamente consigliato di non badare agli haters e ai loro commenti pungenti.

A chi somiglia la piccola Bianca, mamma o papà? L’opinione di Ursula

Sempre oggi, poi, l’ex dama del Trono Over ha parlato della sua bambina, nata l’11 di ottobre. E a chi le ha domandato a chi somiglia, secondo lei, ha risposto così: “Ha la forma della testa, quindi fronte e mento, di Sossio. Ha i miei zigomi, naso e labbra. Il colore degli occhi si saprà crescendo se sono celesti o verdi”.