UeD, urla e sgarbi: Maria si schiera tra due volti, Gianni esagera

Nella puntata del 26 gennaio 2023, la sfilata continua a generare drammi in studio tra dame e cavalieri del Trono Over

A Uomini e Donne ci pensa Paola a generare il panico in studio. Si continua con la sfilata, che ha preso inizio nel corso della puntata di ieri, che ha come tema la sensualità secondo le dame. Tra le donne che sfilano c’è, appunto, Paola. Subito dopo essere scesa dalla passerella, dà vita a un duro sfogo contro Alessandro SP., rivelando un fatto della sua vita privata. Nasce così una discussione tra i due, durante la quale Maria De Filippi sembra schierarsi. Nel frattempo, Gianni Sperti perde completamente la pazienza.

Facendo il punto della situazione, nella puntata andata in onda ieri, dopo la sfilata di Gemma Galgani, Alessandro ha perso di credibilità. Anche Gianni, che inizialmente lo sosteneva, ha cambiato idea sul suo conto. Infatti, l’opinionista è a oggi convinto, come tutti gli altri, che il cavaliere stia prendendo in giro Gemma. Alessandro ha raccontato di aver provato imbarazzo con la Galgani e per questo non sarebbe riuscito ad avere con lei un contatto fisico. Proprio a questo si collega oggi Paola.

“Si imbarazza se una donna gli apparecchia la tavola, quando ha recitato in film…Una persona che racconta di aver fatto determinate cose”, spiega la dama a UeD. Maria incuriosita fa sapere alla donna che non risulta nulla del genere alla redazione e chiede: “Ha recitato nudo?”. A questo punto, Paola racconta: “Mi ha raccontato che recitava nudo con un suo amico“. Preso dal nervosismo, per via dei dubbi che ci sono sulla dama, si scaglia contro di lei esagerando anche.

“Tu Paola sei una donna perfida e cattiva! Con quell’uomo che stai cercando di sbugiardare, ci sei andata a letto! La cattiveria di una donna che lo deve infangare senza motivo, dicendo che faceva il porno divo, solo perché stai rosicando. Chi te l’ha mai negato di parlare? Io sto commentando quello che dici”

Paola si difende affermando di essere stupita da questa reazione di Gianni, che non dovrebbe giudicarla perché ha condiviso una notte di passione con un uomo. Detto ciò, la dama spiega che lo stesso Alessandro ne avrebbe parlato in una delle precedenti puntate. De Filippi vuole saperne di più e si rivolge questa volta direttamente ad Alessandro: “Hai recitato in un film por*o?”.

“Ho fatto qualcosa a livello amatoriale. Era un divertimento, una cosa mia privata. Che vieni a dire qui in trasmissione? Avevo 22 anni”

Paola viene criticata, soprattutto da Gianni e Tinì, per aver portato in studio un racconto che Alessandro le avrebbe confidato nel privato. “Hai poco da giudicare e da giustificare”, interviene infastidita Tinì. “Nel 2023 si giudica ancora se uno…”, si difende invece la dama. Sperti spiega che non è questo il punto: “Tu puoi andare con chi ti pare, ma sei tu che stai giudicando lui”. Tina Cipollari, al contrario, difende Paola e attacca il suo collega.

Gianni non si ferma qui e continua con i suoi attacchi, difendendo anche Gemma che si scontra con Paola: “Intendo che è una donna che non si scandalizza. La bocca Gemma la chiude quando la padrona di casa lo decide”. Ed ecco che Maria decide di esporsi. Sembra che De Filippi sia una delle tante persone sicure del fatto che Alessandro stia prendendo in giro Gemma per ottenere visibilità.

“Non penso che Gianni si scandalizzi del rapporto. Penso che Gianni si arrabbi perché lei ha raccontato un fatto privato di Alessandro. Ho fatto controllare la prima puntata e non c’è nulla. Non è uno scivolone il tuo, penso che ci sia ancora rabbia. Gianni togliamo i toni accesi, vediamo in Paola rabbia e ci sta. Mettiti nei panni di lei!”

Maria continua esponendosi ancora a favore di Paola:

“Per lei è stata una serata importante e per lui no. Ci sta che una donna o un uomo possa essere risentito? Ci sta? Ci sta anche di fronte a un’eventualità che lui esca con Pamela e Gemma e dica – sbagliando – nella sostanza quello che state dicendo la stessa cosa che dite tu e Tina? Ovvero che, secondo lei, Alessandro sta prendendo in giro Gemma. Dice che è bugiardo perché con Gemma fa quello che fa. Lo dice in modo sbagliato eh, ma è dovuto alla rabbia. Paola è naturale che tu ce l’abbia”

Gianni resta fermo nella sua posizione, dicendosi comunque sospettoso sulla scelta di Alessandro di proseguire la sua conoscenza con Gemma. Infatti, l’opinionista continua a condannare il fatto che Paola dia una colpa al cavaliere del fatto che per lui quella notte trascorsa insieme non è stata importante.

Sperti, però, perde totalmente la pazienza quando sente la dama dire a Tina di non avere alcun interesse ad ascoltarlo. L’opinionista si alza addirittura in piedi e mostra tutta la sua rabbia: “Io parlo finché interessa a Maria e al pubblico. Paola è inutile che dici ‘chi se ne frega che dice Gianni’. Se a te non frega niente del mio pensiero sti ca**i”.

Questa sfilata delle dame del Trono Over così turbolenta termina con la classifica dei primi cinque posti: