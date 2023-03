UeD, tutta la verità di Desdemona: “Perché non ho querelato Maria”

Desdemona Balzano si è espressa nelle scorse ore con un’intervista fiume concessa a Fanpage riguardo agli ultimi eventi di cui è stata (suo malgrado) protagonista a Uomini e Donne. Le scene andate in onda hanno del clamoroso: Maria De Filippi ha infatti deciso di cacciare l’ormai ex dama dalla trasmissione dopo che Armando Incarnato ha scelto di smascherarla, portando in studio audio e chat molto compromettenti.

Le prove presentate da Incarnato in trasmissione fanno riferimento ad una serie di dichiarazioni della donna al di fuori del programma, dove la diretta interessata di fatto si accordava con il suo manager rispetto al comportamento che avrebbe dovuto tenere in trasmissione. In estrema sintesi, stando al racconto di Incarnato (visto che non è stato possibile far sentire gli audio in studio per motivi legali) Desdemona si stava muovendo in un certo modo all’interno del dating show per potersi mettere in mostra e per avere una chance di partecipare all’Isola dei Famosi e/o al GF Vip.

L’unico ad aver avuto la possibilità di ascoltare i tanto chiacchierati audio è stato Gianni Sperti, che subito dopo ne ha riportato il contenuto massacrando la ex dama e facendole fare una pessima figura. Qui il commento dell’opinionista:

“Dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo, non so a chi si riferisce. Poi dice, non so se stanno spingendo Armando verso di me. Dice: ‘Io sinceramente se mi chiede di uscire ci uscirei volentieri, ma una storia con lui mai. Sai i motivi per cui sto in questa trasmissione, più resto meglio è.’”

Alla luce di quanto accaduto, Maria De Filippi non ha potuto fare altro che allontanare la donna dal programma, non solo per le frasi sulla trasmissione ma per il modo in cui ha chiesto a Claudio di lasciare il programma. Nonostante ciò, Desdemona non avrebbe intenzione di querelare la presentatrice, né la Fascino. Ecco, a proposito, cosa sarebbe successo subito dopo la registrazione della puntata.

La verità di Desdemona sulla sua cacciata

Prima di tutto, l’ex dama ha avuto l’opportunità di raccontare cos’è accaduto subito dopo essere stata allontanata, specificando di non avere di fatto nulla contro Maria De Filippi.

“Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata.”

Chi invece Desdemona ha deciso di querelare, come annunciato nei giorni scorsi, sono stati Armando Incarnato e Gianni Sperti. Ecco su cosa si parla la loro querela:

“Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato.”

Secondo quanto racconta Desdemona, alcune delle informazioni riportate sarebbero state falsificate. In buona sostanza, per la ex dama gli audio e le dichiarazioni farebbero riferimento ad un discorso più lungo, tagliato ad hoc. Ecco cos’ha dichiarato in merito: