UeD Trono da 1, Corsi crolla 8, C’è posta come il vino 9… pagelle tv

Finale di Trono alquanto triste e deludente a Uomini e Donne per Francesca Sorrentino. Lungo tutto il suo percorso nel dating show, la ragazza ha palesato non troppo entusiasmo. Nessuno però si aspettava un simile epilogo: nella registrazione della scelta si è incavolata con Gianmarco, scoprendo che questo le aveva detto una bugia circa la sua appartenenza a un’agenzia. Alla fine se ne è andata dagli studi e, raggiunta da Gianluca Costantino, ha scelto quest’ultimo, senza petali e senza festeggiamenti. Come si diceva, tutto molto triste e, all’apparenza, poco spontaneo. Voto 1!

Alessandro Araimo, ad di Discovery per il Sud Europa, ha ammesso che l’operazione Amadeus non è stata gestita benissimo. “Forse abbiamo avuto un po’ fretta”, ha dichiarato a La Repubblica. “Amadeus ha iniziato a lavorare per noi il primo settembre 2024 e alla fine del mese l’artista era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è”. Meglio invece La Corrida. Infatti su tale fronte Araimo è soddisfatto: “Amadeus ha fatto benissimo con la rivisitazione della Corrida trasferendo al nostro gruppo conoscenze che ancora non avevamo”. E adesso? “Stiamo già lavorando a format del tutto nuovi che esalteranno il coraggio e la forte creatività di Amadeus”. Si pensava che acquistando il ‘pacchetto-Ama’ il pubblico in automatico si connettesse su Nove. La faccenda invece è assai più complicata. Voto 4!

Ilary Blasi alla guida di The couple, un nuovo reality game che sbarcherà su Canale 5. Il format viene descritto come un mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. DavideMaggio.it ha spiegato che il programma altro non è che il Grande Fratello Duo, spin off iberico del Grande Fratello (Gran Hermano Duo) che ha esordito su Telecinco nel 2019. Bene che si tenti di allietare il pubblico con delle novità. Da rimarcare, inoltre, che la Blasi si conferma ‘coraggiosa’, sempre pronta a mettersi in gioco con nuove sfide. Voto 7, impavida!

La volta nuova niente più cronaca e hard news, spazio al gossip e alla leggerezza. La scelta è stata premiata dal punto di vista dei risultati e avrà fatto sicuramente felice Milo Infante, che a più riprese si era lamentato della sovrapposizione di temi, servizi e collegamenti del suo Ore 14 con il ‘concorrente’ di casa Rai La volta buona.

Gabriele Corsi è scoppiato in lacrime al Primafestival nell’intervistare Simone Cristicchi dopo aver ascoltato il brano “Quando sarai piccola”, canzone che parla dei genitori anziani di cui prendersi cura. Un momento toccante e soprattutto vero e spontaneo. Queste sono le lacrime che fanno bene alla tv e dimostrano umanità e autenticità. Voto 8!

C’è posta per te è come il vino buono, più invecchia e più diventa gustoso. In un momento in cui l’intera tv generalista perde pubblico, ‘Queen Mary’ lo fa aumentare. Lo scorso anno il people show è stato seguito in media da 4.5 milioni di utenti (30% share), nel 2025 ha una media di 4.7 milioni di telespettatori (31%). Maria fa Maria, e lo fa sempre meglio: rassicurante, lucida, dialogante, equa e narratrice superba. Che altro dire, chapeau. Voto 9!