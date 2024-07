UeD, torna il Trono Gay? La versione ufficiale del programma

Davvero Maria De Filippi ha intenzione di rispolverare il Trono Gay a Uomini e Donne? La notizia non è ufficiale e ha cominciato a circolare dopo che Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram, ha dichiarato che sono stati aperti i casting in questi giorni per poter candidarsi a prendere parte appunto al Trono Gay. Dunque ci sarà questa novità nella prossima stagione del popolare dating show di Canale Cinque in partenza il prossimo settembre? Pare di no. Il motivo è semplice: andando sul sito Witty Tv, quello in cui si può fare richiesta per entrare nei cast dell’universo delle trasmissioni Fascino, al momento non c’è alcuna pagina dedicata al Trono Gay. Ce ne sono due riferite al Trono Classico e al Trono Over, ma nessuna traccia del Trono Gay.

Attualmente, quindi, ufficialmente non c’è alcun casting aperto relativo al mondo LGBTQ, il cui ultimo trono è datato 2017/2018, quando Alex Migliorini scelse Alessandro d’Amico. L’anno prima fu la volta di Claudio Sona che si legò a Mario Serpa. Entrambe le relazioni durarono poco a telecamere spente e ci fu qualche polemicuccia.

Uomini e Donne, nuova stagione: rumors e indiscrezioni

Tornando alle certezze, ossia al Trono Classico e la Trono Over, sono diverse le indiscrezioni trapelate di recente inerenti ai volti che potrebbero tornare ad accendere le dinamiche in studio. Senza dubbio si rivedrà l’intramontabile Gemma Galgani, ormai un personaggio iconico del programma. Si mormora che anche Ida Platano sarà di nuovo al centro della scena. Proseguirà la sua personale ricerca dell’anima gemella. Pure Mario Cusitore dovrebbe rientrare nel parterre maschile. Si sussurra che all’Over potrebbe anche riaffacciarsi Francesco Turco.

Per quel che riguarda gli opinionisti, nonostante le solite voci estive che hanno lasciato credere che Gianni Sperti e Tina Cipollari sarebbero in bilico per la riconferma, non cambierà praticamente nulla. Sia l’ex danzatore sia la vulcanica laziale si siederanno nuovamente sugli scranni che occupano da anni e commenteranno le vicende che si srotoleranno in studio e in esterna. Potrebbe invece non essere più del cast l’opinionista ‘silenziosa’ Tinì Cansino.