UeD, torna Armando: ma spunta la fidanzata. Chi è, dettagli

Dopo un anno di assenza, Armando Incarnato ha fatto il suo ritorno nel parterre del Trono Over. Il 28 agosto si è tenuta la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, durante il quale è apparso nuovamente il cavaliere, il quale pare sarà un gran protagonista di questa stagione. Sin dalla prima registrazione, Armando ha attirato l’attenzione, finendo a litigare con Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano. Negli anni precedenti, Incarnato si è fatto notare per il suo carattere frizzantino, motivo per il quale in tanti sono impazienti di vedere di nuove le sue avventure nel dating show.

Tuttavia, sembra ci sia un dettaglio importante della sua vita che avrebbe nascosto alla redazione. Di cosa si tratta? A quanto pare, Armando non sarebbe esattamente single. Poco fa, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno pubblicato un video in cui si vede il cavaliere in compagnia di un’altra donna in un locale. Nel video in questione non emerge nulla di compromettente, ma Venza ha affermato di essere stato informato da fonti vicine a Incarnato che la ragazza presente nella clip sarebbe la sua fidanzata.

Successivamente, la pagina “Amedeiagossip” di Marzano e Venza ha fornito ulteriori dettagli su questa misteriosa donna. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip, la ragazza in questione si chiama Noemi, e sembra che lei e Armando stiano insieme da oltre un anno. L’utente che ha segnalato la notizia ha confermato di averli visti spesso insieme lo scorso anno e ha aggiunto che, nel video diffuso di recente, Armando e Noemi si troverebbero al Ritual di Sangineto, in provincia di Cosenza, Calabria.

Inoltre, la stessa fonte ha condiviso un TikTok in cui sembra apparire Armando, aggiungendo che il cavaliere trascorrerebbe molto tempo a Cetraro, sempre in provincia di Cosenza, dove risiederebbe la presunta fidanzata. Insomma, si tratta di informazioni alquanto compromettenti, poiché, se confermate, significherebbero che Incarnato non avrebbe mai dovuto fare ritorno a Uomini e Donne. A questo punto, non resta che attendere la prossima registrazione del dating show per scoprire se Maria De Filippi parlerà di queste segnalazioni e, in tal caso, quale sarà la reazione e la difesa di Armando.