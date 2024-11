UeD: Tony di Temptation stroncato, il gesto di De Filippi per Jenny

È tempo di sfilate a Uomini e Donne. A salire sulla passerella sono le dame, con il tema Ti svelo il mio talento segreto. Conduce la sfilata Tony di Temptation Island, il quale dichiara di avere come talento segreto quello di riuscire a fare un’espressione ammiccante, conquistando. Tina Cipollari stronca l’ex partecipante del reality delle tentazioni.

“L’importante è crederci”, tuona l’opinionista. Dopo di che, sale sulla passerella Morena, la quale fa uno spogliarello dietro un separè, dal quale esce con un indumento intimo. La seconda a sfilare è Gemma, la quale nella registrazione di ieri – secondo le anticipazioni – ha affrontato una situazione inaspettata con Fabio, che l’ha sconvolta. La dama torinese opta per un lungo abito rosso elegante e una rosa in bocca, mentre balla e invita il cavaliere sulla passerella.

È la volta di Barbara De Santi, la quale coinvolge Alessio Pili Stella, invitandolo a sdraiarsi con lei su un divano. Tocca poi a Gloria Nicoletti, la quale colpisce tutti con un balletto sulla passerella, indossando un abitino nero. La dama è seguita da Sabrina, la quale sfila con un outfit da tennista. È il turno di Margherita, che con un abito rosso si esibisce ballando sulla passerella e facendosi affiancare da Alessio. Tiziana, invece, sfila con un pigiama rosso di raso. Sorprende tutti Claudia D’Agostino, la quale sale sulla passerella senza nessuna musica e inizia a suonare al pianoforte.

Tocca poi a Ida Pavanelli, che inizia a ballare in modo sensuale con un vestitino a fiori. Subito dopo, sale sulla passerella Francesca, che rappresenta il suo lavoro di infermiera. Sale sulla passerella anche Barbara, la quale porta il suo lavoro di tatuatrice, facendosi aiutare da Mario Cusitore. Tina trova che la dama sia stata volgare. Tocca poi a Prasanna, la quale invita Mario ad accompagnarla mentre fa una prova di equilibrio, dimostrando di aver praticato danza artistica. La dama è seguita da Erica, che sfila vestita da pilota di auto da corsa.

Valentina D opta, invece x per un coordinato top e gonna bianco. A un certo punto, indossa anche una giacca e un cappello, portando sulla passerella il suo lavoro di autista. Gianni chiede di cambiare il regolamento: per lui è Tina 5 punti da dare come bonus. Alla fine, vince questa sfilata Gloria. Ecco la classifica:

Gloria

Claudia

Gemma

Valentina

Ida

Morena – Sabrina

Margherita

Francesca

Barbara

Tiziana

Erica – Prasanna

Barbara D

Tony saluta tutti e va via. Maria De Filippi ci tiene, questa volta, a mandare i suoi saluti alla fidanzata del dj, Jenny. Un gesto speciale quello della conduttrice, che di sicuro avrà fatto felice l’ex partecipante di Temptation Island.

Uomini e Donne: la perfetta replica di Veronica a Michele

La puntata va avanti con Michele Longobardi. Maria De Filippi fa sapere, con una clip, che il tronista ha raggiunto Amal in camerino dopo la precedente registrazione. La conduttrice se la ride, in quanto Michele aveva giurato che non sarebbe andato a riprendere la corteggiatrice. Veronica va su tutte le furie, in quanto crede che Longobardi sia un “bugiardo, falso, pagliaccio”. Il tronista spiega oggi di aver raggiunto Amal perché la redazione gli aveva segnalato che stava piangendo in camerino.

Michele ha, inoltre, portato in esterna Mary, con cui si è scambiato un bacio. Anche in questo caso, Veronica non trattiene il suo disappunto. Si accende uno scontro tra le due corteggiatrici. Nei giorni precedenti, Michele aveva fatto arrivare a Veronica la canzone Galassie di Irama, per farle capire che la stava pensando sebbene non l’avesse portata in esterna. De Filippi fa subito sapere qual è la canzone con cui la corteggiatrice ha risposto, ovvero Vaff****o di Marco Masini, e questo diverte molto i presenti in studio.

Veronica si alza e si dice pronta ad andare via, in quanto si sente presa in giro da Michele. “Mi hai mancato di rispetto per l’ennesima volta, mi hai preso in giro”, tuona in piedi al centro studio la corteggiatrice. Dopo di che, si reca a salutare Maria, mentre Longobardi tenta di fermarla. “La tua dimostrazione è stata lasciarmi a casa 10 giorni con una canzone”, conclude Veronica, andando via.