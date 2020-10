UeD Tina, scambio di accuse con Gemma: “Hai scritto al mio ex marito”

A Uomini e Donne, Tina Cipollari lancia una nuova e inaspettata accusa a Gemma Galgani. Come sempre, nello studio, si accende una forte discussione tra l’opinionista e la dama torinese. La puntata di oggi inizia con un filmato che ritrae le due durante uno scontro dietro le quinte, dopo la fine della precedente registrazione. Nel video è possibile vedere Tina inseguire Gemma, pronta a lanciarle nuove accuse. Dopo di che, Maria De Filippi manda in onda un altro filmato, in cui la Galgani si lascia andare al suo solito sfogo contro la Cipollari. Ed ecco che la conduttrice la fa entrare in studio. Qui inizia ad attaccare Paolo, con cui sembra ancora avere dei conti in sospeso. Di fronte alla chiara indifferenza del cavaliere, la Galgani mette la parola fine a questa storia. Inizia, a questo punto, un forte scontro tra Tina e Gemma. Le due si attaccano a vicenda e Maria tenta di calmare gli animi. Durante la lite, la Galgani accusa l’opinionista di essere andata a cena con i suoi ex fidanzati. La dama torinese si riferisce alla festa di compleanno di Giorgio Manetti, alla quale prese parte Tina insieme a Gianni Sperti. Questa affermazione scatena l’ira della Cipollari, che fa una rivelazione inaspettata.

UeD, Tina e Gemma si scambiano accuse: la Galgani accusata di aver scritto all’ex marito della Cipollari

La discussione tra Gemma e Tina si accende e fa fatica a spegnersi. In particolare, la situazione si complica quando la dama di Torino accusa l’opinionista per il rapporto che aveva con il suo ex fidanzato Giorgio. Questa dichiarazione fa andare la Cipollare su tutte le furie. “Ti sei permessa di scrivere sul profilo del mio ex marito, in maniera colorita”, dichiara furiosa Tina. Maria De Filippi non crede che la Galgani possa aver realmente scritto sul profilo social dell’ex marito di Tina, Kikò Nalli. Ma la Cipollari promette che porterà lo screenshot del commento che Gemma avrebbe pubblicato sotto una foto condivisa da Chicco.

Tina Cipollari e Gemma, scontro molto acceso: le parole che la Galgani avrebbe scritto a Kikò Nalli

Tina Cipollari appare abbastanza furiosa con Gemma Galgani. Secondo il racconto che fa l’opinionista, la dama torinese questa estate avrebbe fatto dei complimenti al suo ex marito, attraverso i social. Pare che Gemma gli abbia scritto: “Che bella persona, sei un bellissimo uomo”. La Galgani chiede più dettagli, per cercare di capire. Tina spiega che il tutto sarebbe accaduto qualche mese fa, questa estate. La dama, però, fa presente che in quel periodo non aveva il telefono. Maria tenta di difendere Gemma, convinta che non avrebbe potuto fare questo commento. In una recente intervista su Il Fatto Quotidiano, Tina ha proprio parlato dei suoi scontri con la Galgani!