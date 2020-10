Tina Cipollari si è raccontata in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. Tra una aneddoto e un ricordo del suo approdo a Uomini e Donne – programma tv che le ha indubbiamente cambiato la vita – la Vamp ha parlato anche di Gemma Galgani, Patrizia De Blanck e Barbara d’Urso. Con la prima c’è da tempo un’accesa rivalità mentre la diatriba con la Contessa è venuta a galla solo di recente, dopo le pesanti accuse della concorrente del Grande Fratello Vip. E infine la conduttrice Mediaset: la Cipollari non ha mai accettato un invito televisivo di Barbarella e non ha presenziato nel suo salotto neppure quando l’ex marito Chicco Nalli era nella Casa più spiata d’Italia.

Tina Cipollari e le parole su Gemma Galgani: per la Vamp non è bullismo

Tina Cipollari ha assicurato che le liti con Gemma Galgani a Uomini e Donne sono del tutto reali. Nessun copione da seguire o qualcosa di costruito: a detta dell’opinionista di Maria De Filippi l’antipatia è reale. “Lei mi accusa dei suoi fallimenti sentimentali, dice che le faccio una cattiva pubblicità ma sono tutte balle: io mi limito a sottolineare ciò che fa, mi baso sui fatti. Colpisco nel segno perché la descrivo per ciò che è”, ha sottolineato Tina. “È una donna tutt’altro che fragile. Lei ha capito come fare breccia sul pubblico: sa che il pianto e il raccontarsi come una donna sentimentalmente sfortunata fruttano consensi e applausi”, ha aggiunto. E poi ancora: “Parlare di bullismo è un’accusa grave e sproporzionata. Un gavettone chi non l’ha subito? Quante torte in faccia sono state tirare in tv negli ultimi trent’anni? Non ho picchiato nessuno e non ho usato violenza, non esageriamo. E poi Gemma è consapevole, sa quello che fa ed è in grado di rispondere: io ho un modo brusco di esprimermi, ma Gemma non è una vittima, è una donna furba che conosce il contesto televisivo”.

Perché la Contessa Patrizia De Blanck è arrabbiata con Tina Cipollari

Tina Cipollari ha poi rivelato i motivi che hanno spinto Patrizia De Blanck a parlare male di lei al Grande Fratello Vip. “L’antipatia è nata durante il reality di Rai 1 Il ristorante, perché lei è molto prepotente. Mi scontrai con lei durante una nomination e il pubblico la bocciò con una percentuale bulgara, nonostante fosse convinta di restare. Io la presi in giro, feci un balletto a sfottò e lei si offese. Non ci siamo mai più viste da allora”, ha confidato Tina, che dopo quel reality show ha rifiutato di partecipare all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello. La Cipollari ha invece accolto con entusiasmo la proposta di Pechino Express: è stata una delle concorrenti dell’edizione 2016.

Cosa è successo tra Tina Cipollari e Barbara d’Urso: hanno litigiato?

È vero che Tina Cipollari ha rifiutato più volte di andare nei programmi di Barbara d’Urso? La diretta interessata ha così replicato: “Semplicemente quando mi hanno chiamato, non sono potuta andare. Ma non c’è alcuna antipatia personale e quando riesco la d’Urso la guardo”. Dunque nessun litigio o incomprensione: Tina e Barbarella sono state semplicemente sfortunate e non hanno mai trovato un punto di incontro.

Tina Cipollari dopo Kikò è felice accanto al nuovo fidanzato Vincenzo

Dopo il difficile lockdown, Tina Cipollari ha riabbracciato il fidanzato Vincenzo, di professione ristoratore. Per mesi si è parlato di una crisi complicata ma i due sono stati lontani solo per colpa della pandemia. Insieme da due anni, Tina e Vincenzo vivono una relazione a distanza: lei a Roma, insieme ai tre figli avuti dall’ex marito Kikò, lui a Firenze, dove gestisce un rinomato ristorante.