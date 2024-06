UeD, Tina e Gianni prossimi a salire sul trono? Ecco la verità

La nuova stagione di Uomini e Donne prenderà il via dopo la consueta pausa estiva ma i telespettatori non vedono già l’ora di sapere chi saranno i prossimi tronisti e corteggiatori. Una curiosità che nelle ultime settimane è stata alimentata dalle voci circa un possibile cambio di ruolo per i due storici opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, all’interno dell’amatissimo dating show di Maria De Filippi. Si era infatti stata strada l’ipotesi del trono per entrambi. Un’eventualità che aveva lasciato i fans del programma letteralmente con il fiato sospeso e che, fino a ora, non era stata confermata o tantomeno smentita dai diretti interessati.

Gianni e Tina sul trono? Ecco come stanno le cose

A svelare come stanno realmente le cose e cosa ha in serbo per loro Maria De Filippi, ci hanno pensato proprio i diretti interessati che, nel corso di un evento al quale era presente anche Jack Vanore, ex tronista ed ex opinionista molto amato di Uomini e Donne, hanno spento definitivamente le speranze dei loro fans.

Ebbene si, pare proprio che, anche questa volta, i fans del programma di Maria De Filippi non siano destinati a vedere i due storici opinionisti in vesti del tutto diverse. Come riportato da una segnalazione pervenuta direttamente a Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nel corso del sopracitato evento, i due hanno risposto a una domanda smentendo di fatto ogni possibilità di salire sul trono, aggiungendo anche di essere in procinto di tornare nel programma ancora una volta in qualità di opinionisti.

“Tina e Gianni hanno smentito le voci che erano uscite che vedevano tronisti, saranno sempre opinionisti come avevi detto tu infatti. Jack ridendo ha detto “ma un cambio di opinionisti” e la gente ha esultato perché vorrebbe che anche lui tornasse e Jack ha sorriso, chissà”, riporta la segnalazione condivisa da Pugnaloni. Chissà quindi che la novità di quest’anno non possa davvero essere l’attesissimo ritorno di Jack Vanore nel dating show.

Come in molti ricorderanno, Vanore nel corso degli anni ha avuto diversi ruoli all’interno del celebre programma: prima è stato corteggiatore di Serena Enardu, poi tronista e, infine, opinionista. Sfortunatamente, nel 2020 dovette dire addio a Uomini e Donne e, stando a quanto affermato dallo stesso ex tronista nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it, il motivo era legato alla sua salute. Vanore aveva infatti scoperto di avere una malattia autoimmune e decise quindi di ritirarsi dal dating show.

Nonostante ciò, l’ex tronista non ha mai escluso un suo ritorno nella trasmissione: “Non escludo mai un mio ritorno. Mi piacerebbe tantissimo. È come lavorano, che fa la differenza. Non sono colleghi di lavoro, sono amici”, aveva affermato Vanore in quell’occasione.

Chissà quindi che il momento sia finalmente arrivato e che tra pochi mesi l’ex opinionista possa davvero fare ritorno nello studio televisivo al quale deve la sua fortuna. Purtroppo però, come accade sempre in questi casi, per avere le idee chiare su quali saranno le dinamiche della prossima edizione di Uomini e Donne sarà necessario aspettare fino all’inizio delle registrazioni.