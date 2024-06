UeD, il possibile nuovo tronista over: è un ex cavaliere! (rumor)

E’ da poco terminata l’ultima stagione di Uomini E Donne e già si parla della prossima che andrà in onda a partire da settembre. Sul web è iniziato il toto nomi dei possibili nuovi tronisti. Nelle ultime ore si vocifera che sul trono over potrebbe salire un ex cavaliere del dating show condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico di Marco Antonio Alessio, uscito dal programma con Emanuela Malavisi. Scopriamo meglio perché potrebbe essere un papabile candidato al trono.

Stando ad alcune indiscrezioni, un ex cavaliere di Uomini E Donne potrebbe diventare il nuovo tronista della stagione che inizierà a settembre. Si tratta del pugliese Marco Antonio Alessio, che ha abbandonato il programma in compagnia di Emanuela Malavisi. La loro storia, tuttavia, non è decollata. I due si sono difatti lasciati e ora lui è nuovamente single. Per tale motivo si vocifera che potrebbe tornare nel programma, questa volta però come tronista. Si tratta comunque solo di un semplice rumor, di conseguenza non resta che aspettare delle conferme ufficiali da parte del diretto interessato o della produzione.

Chi è Marco Antonio Alessio

Marco Antonio Alessio è stato un ex protagonista di Uomini E Donne. E’ nato a Lecce, in Puglia, e ha 35 anni. Il suo percorso nella trasmissione è iniziato come corteggiatore di Nicole Santinelli. La tronista, tuttavia, lo scartò e lui rimase comunque nel programma come cavaliere over. E’ stato così che ha conosciuto Emanuela Malavisi, con cui è nata da subito una buona intesa. All’epoca, però, lei non sembrava troppo propensa ad un’uscita di coppia e tra i due s’inserì Roberta Di Padua, successivamente uscita con Alessandro Vicinanza. Nonostante questa parentesi, alla fine Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi sono usciti insieme dal programma, iniziando una relazione lontano dalle telecamere di Uomini E Donne. La loro storia è però terminata dopo qualche mese.

Chissà se rivedremo davvero Marco Antonio Alessio nella prossima edizione del dating show di Canale 5 e se questa volta sarà quella buona! Non resta che attendere l’inizio del programma a settembre.