UeD, Tina Cipollari furiosa con Natalia: la battuta su Gemma Galgani

UeD, Tina Cipollari si scaglia contro Natalia Paragoni: il paragone con Gemma Galgani

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 26 febbraio, Tina Cipollari si mostra completamente contro Natalia Paragoni. La corteggiatrice, a causa delle sue ultime scelte, non è di certo molto apprezzata neanche da Gianni Sperti. Non solo, anche il pubblico trova le sue decisioni un controsenso. Scendendo nel dettaglio, ricordiamo che la ragazza ha scelto di corteggiare anche Andrea Zelletta, dopo due mesi di conoscenza con Ivan Gonzalez. Quest’ultimo sembra disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Natalia, ma il suo collega pare prendere sempre più spazio nella sua mente. La Paragoni, nel corso di un’esterna con Andrea, non si lascia andare al bacio. In studio, tutti le chiedono se lei avrebbe voluto oppure no baciare Zelletta. Tina sta molto attenta alla risposta della corteggiatrice, visto che secondo lei non è mai stata realmente interessata a Ivan. A detta di molti, Natalia ha scelto troppo velocemente di frequentare anche Andrea. Ed ecco che la Cipollari inserisce nella discussione con la Paragoni la sua grande nemica Gemma Galgani.

“Tu eri pronta tipo Gemma”, esclama inaspettatamente Tina. L’opinionista fa un paragone tra Natalia e la dama del Trono Over. La Cipollari è, infatti, convinta che la Paragoni avrebbe voluto lasciarsi andare con Andrea. Ovviamente la battuta di Tina viene accolta bene dai presenti in studio, che scoppiano a ridere. Dopo ciò, l’opinionista decide di uscire dietro le quinte, poiché non riesce a sopportare l’atteggiamento di Natalia. Quest’ultima continua comunque per la sua strada, convinta che Ivan non le dia abbastanza dimostrazioni. La corteggiatrice ha sempre dichiarato di vedere Andrea come un vero uomo, al contrario del Gonzalez.

Uomini e Donne: Ivan Gonzalez in villa con Sonia e Natalia

Intanto, arrivano da Il Vicolo delle News arrivano le anticipazioni sulla scelta di Ivan. Il tronista ha deciso di affrontare i due giorni in villa insieme a Sonia Pattarino e Natalia. Dunque, quest’ultima alla fine ha scelto di concludere il percorso all’interno del programma insieme a Ivan. Il pubblico, sui social, continua però a non apprezzare il suo modo di fare. Intanto, al Trono Classico continua a farsi sentire la presenza di Gemma, sebbene non sia presente.