UeD Tina Cipollari addio allo show sostituita da Karina? Parla la Cascella

UeD Negli scorsi giorni sono circolate delle voci su un possibile addio di Tina Cipollari al programma, sostituita da Karina. Oggi la Cascella rompe il silenzio: la verità, cosa sta accadendo

Su Uomini e Donne già circolano voci e retroscena sulla prossima stagione. Una di quelle più curiose è quella che si è diffusa nei giorni scorsi. Nella fattispecie, qualche sito ha parlato di un possibile addio di Tina Cipollari allo show. Secondo alcune indiscrezioni la vulcanica opinionista potrebbe lasciare. Motivo? All’orizzonte ci sarebbero le nozze con Vincenzo, imprenditore fiorentino con il quale ha allacciato un forte legame sentimentale dopo la separazione da Chicco Nalli. E sempre le indiscrezioni hanno già anche designato la sostituta di Tina, vale a dire un’altra vecchia conoscenza della trasmissione, Karina Cascella. Voci e retroscena, si diceva. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Pare poco e niente. Anzi, più niente che poco, come ha chiarito Karina via social.

Su Instagram, l’ex di Salvatore Angelucci ha risposto in modo molto chiaro a chi le ha chiesto se fosse vero che dal prossimo anno sostituirà la Cipollari a Uomini e Donne. “Assolutamente falso. Tina è insostituibile”, ha tagliato corto la Cascella, di fatto smentendo i rumors e chiudendo a ogni possibilità di vederla al posto della ‘nemica’ televisiva di Gemma Galgani. Di recente, sono state smentite pure le voci che volevano Tina e Vincenzo in crisi. Anzi, la coppia sta benone tanto che si sussurra di matrimonio in vista. Ne ha parlato pochi giorni fa il settimanale Nuovo: “Vincenzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”. Sembra, inoltre, che la Cipollari abbia già accettato la proposta.

UeD, Vincenzo: “Io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza”

“Ma quale crisi, io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”, spiegava qualche settimana fa l’imprenditore toscano, smentendo le voci di crisi sulla sua relazione.