Tina Cipollari sposa Vincenzo: l’annuncio durante la cena con i figli

Il volto più amato dai fan di Uomini e Donne è pronto per convolare a nozze!

Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, è fidanzata da più di un anno con Vincenzo Ferrara, un noto imprenditore toscano. Fino a qualche mese fa, si vociferava che tra la vamp e il fiorentino ci fosse qualche lite di troppo (qualcuno aveva ipotizzato che si fossero addirittura lasciati). A far luce sulla vicenda è stato proprio Vincenzo, il quale smentì la crisi durante un’intervista per il settimanale DiPiù, spiegando che i loro problemi erano da ricondurre solamente alla distanza. Qualche mese fa la foto in cui la coppia è parsa più felice e innamorata che mai a Firenze, dove l’imprenditore lavora. Pur non arrivando mai una conferma dalla bionda opinionista, voci sempre più insistenti vedono la coppia pronta per convolare a nozze. Poche ore fa, il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha svelato che Tina ed Enzo sarebbero finalmente pronta a fare il grande passo e sarebbero già in corso i preparativi.

Tina Cipollari si sposa: l’annuncio a cena con figli e fidanzato

Ad un anno e mezzo dall’inizio della loro storia d’amore, pare che Tina e Vincenzo abbiano deciso di consolidare il loro rapporto con le fedi nuziali. Solo alcuni mesi fa le voci della crisi, smentite poi dall’imprenditore: “Ma quale crisi, io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Poche ore fa, lo scoop del settimanale Nuovo: “Vincenzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”. Pare, inoltre, che la Cipollari abbia già accettato la proposta.

Nozze previste per la primavera, la data ancora top secret

Solo poco tempo fa, l’opinionista del Trono Classico e Over era parsa restia ad avventurarsi in un secondo matrimonio, dopo quello avuto con Kikò, padre dei suoi tre figli. “Sono reduce da un matrimonio durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”, aveva confidato Tina in quell’occasione. L’evento dovrebbe arrivare a breve e, secondo alcune indiscrezioni, i festeggiamenti saranno celebrati in primavera, ma la data esatta delle nozze è ancora un mistero.