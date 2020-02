Uomini e Donne oggi: tanta delusione per Anna, Tina attacca Samuel

Uomini e Donne oggi, Anna e Mattia chiudono la loro conoscenza: la dama è molto delusa

Dopo la puntata scoppiettante di ieri, oggi Uomini e Donne prosegue con il Trono Over. Abbiamo visto Gemma Galgani divertire il pubblico da casa con il ballo del collo insieme a Emanuele. Non solo, all’interno dello studio i telespettatori hanno visto ballare anche i professionisti di Amici. Oggi, invece, non mancano le discussioni. Inizialmente, vedremo Anna e Mattia chiudere la loro conoscenza. Tra loro sembrava procedere tutto a gonfie vele, ma qualcosa è cambiato. Dopo la sfilata della scorsa settimana, in cui abbiamo visto la Tedesco dedicare particolari attenzioni al cavaliere, quest’ultimo ha espresso commenti negativi. Scendendo nel dettaglio, oggi la dama racconta di aver scelto di chiudere la frequentazione, in quanto Mattia non ha visto il suo gesto come una cosa positiva. Infatti, il cavaliere ammette di trovare l’atteggiamento di Anna troppo importante, come fossero una coppia. Ci tiene, inoltre, a precisare che anche lui aveva già deciso di chiudere questa conoscenza.

Nel confronto tra Anna e Mattia si intromette Valentina Autiero, convinta che l’uomo stia invendando solo una scusa per chiudere. Nonostante tutto, i due mettono la parola fine alla loro conoscenza con serenità. La Tedesco confessa di non essere arrabbiata, ma semplicemente delusa. A questo punto, interviene anche Samuel, il quale riserva qualche rimprovero alla dama. Maria De Filippi chiede poi a Mattia se vuole ballare con Anna, ma è quest’ultima a rifiutare. Al centro dello studio scende Samuel, che sta conoscendo Valentina di Firenze, Alessia e Aurora. Il cavaliere finisce inevitabilmente sotto accusa. In particolare, ad accusarlo è Tina Cipollari, certa che non sia interessato realmente a nessuna delle tre dame.

Oggi Uomini e Donne Trono Over: Samuel duramente criticato, Alessia pronta a fare altre conoscenze

Oggi Samuel a Uomini e Donne chiude con Aurora, in quanto tra loro non ci sarebbe niente in comune. Decide comunque di continuare la conoscenza con Valentina, ma a ribellarsi è Alessia. Quest’ultima non accetta il fatto che il cavaliere conosca altre dame, tanto che si dice pronta a frequentare altri uomini del programma. A proporsi, in questo caso, sono Armando e Massimiliano.