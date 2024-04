UeD, Teresanna Pugliese è incinta: gioia dopo il dolore, il video

Teresanna Pugliese è incinta per la seconda volta. L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato l’annuncio poche ore fa sul suo profilo Instagram con un tenero video insieme al marito Giovanni Gentile e il figlio Francesco, nato nel 2015. Teresanna e Giovanni hanno informato il figlio della nascita del fratellino o sorellina, con una lettera che ha fatto scoppiare a piangere il piccolo Francesco. “C’è un bambino nella pancia di mamma”, ha detto Teresanna al figlio mentre si abbracciavano tra le lacrime. Francesco aveva espresso tempo fa il desiderio di avere un fratellino o sorellina e ora, finalmente, si è avverato.

Alla fine del video sono apparsi messaggi che l’ex vippona avrebbe ricevuto nel corso degli anni, chiedendo perché non avevano ancora avuto un altro figlio dopo la nascita di Francesco. “C’è un tempo personale per tutti, non esistono scadenze prescritte, ma eventi che scriveranno la storia della nostra vita. C’è molto da raccontare, e ve lo racconterò! Per ora posso solo dire che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale”, ha scritto nella didascalia.

L'infinita bellezza di questo momento.

C'è un tempo per tutto e per tutti.

Teresanna è un'altra bellissima che ne ha passate di tutti i colori, ma guarda qua.

Tutto ciò che voleva e meritava è lì su quel divano con lei. pic.twitter.com/Kmm2AV5QNu — ROBY ✨✨ (@RobertaCookie) April 12, 2024

Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile stanno insieme da circa dieci anni. Nel 2015, è nato il loro primogenito, Francesco, e nel 2018 sono convolati a nozze. A quanto pare, da tempo i due provavano ad avere un secondo figlio. Difatti, dalle parole di Teresanna si evince il dolore provato in questi anni per la pressione della gente e per quello che pare essere stato un concepimento difficile.

In una serie di storie Instagram, l’ex tronista ha spiegato gli ostacoli e le difficoltà affrontate per riuscire ad avere una seconda gravidanza: “Quante cose ci sono da dire…è successo tutto così in modo strano…Mi avevano detto ‘Non funzionerà’. Mi dissi ‘Questa luce in questo momento forse è il segno che funzionerà’. Vi racconterò tutto…qui solo per dirvi che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale”.

Teresanna ha promesso che spiegherà presto ai suoi follower tutto ciò che ha vissuto in questi mesi e nel corso degli anni per riuscire a diventare mamma per la seconda volta. Sempre nel video pubblicato dall’ex volto di Uomini e Donne, si vede anche un’immagine dell’ecografia del bebè. Non si sa ancora quando sarà la nascita del piccolo o della piccola, ma i due genitori sono al settimo cielo, così come Francesco che sarà presto un fratellone.

Il post è stato immediatamente invaso da numerosi commenti di congratulazioni, molti dei quali da personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Tra questi, troviamo messaggi pieni di affetto da parte dell’ex corteggiatrice Arianna Cirrincione (da poco diventata mamma per la prima volta), l’ex tronista Andrea Nicole Conte, la ballerina Giulia Pauselli e l’ex volto di Temptation Island Raffaella Giudice.