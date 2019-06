UeD Teresa Langella, parole sull’umiltà: la frecciatina dell’ex tronista

UeD Teresa Langella, il post sull’umiltà. La parole dell’ex tronista arrivano dopo la bufera che si è abbattuta su Clarissa Marchese: “Impossibile criticare chi ha meno possibilità”

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne ed oggi felice nelle braccia di Andrea Dal Corso, nelle scorse ore ha fatto campeggiare tra le sue Stories Instagram un post relativo all’umiltà. Seppur la frecciatina non ha un destinatario esplicito, sembra chiaramente un lampante riferimento alla bufera che si sta abbattendo su Clarissa Marchese, altra ex tronista che pochi giorni fa è convolata a nozze con Federico Gregucci. Nella fattispecie Clarissa si è sfogata su Instagram con una parte dei suoi follower (salvo poi cancellare il messaggio, ma ormai la frittata era fatta). A farle perdere le staffe alcuni commenti poco garbati sulla cerimonia nuziale. Commenti su cui la Marchese è ‘inciampata’, rifilando a sua volta una risposta che è stata giudicata da molti altezzosa e mancante di umiltà (poco dopo sono arrivate le scuse).

“Ricordiamoci sempre chi siamo e da dove veniamo. L’umiltà è alla base di ogni vera ricchezza”, scrive Teresa Langella che aggiunge: “Quando nella vita ti sei fatta il sederino prima di guadagnare soldi facili, ai quali di sicuro non si girano le spalle, riesce davvero difficile se non impossibile criticare chi ha meno possibilità!” L’ex tronista infine chiosa: “Del resto abbiamo tutti un limite di sopportazione. E non sempre ciò che scatta nella testa di un essere umano ci è dato saperlo. Ragion per cui… siamo tutti sotto lo stesso cielo. Nessuno è migliore di un altro. Vogliamoci tutti più bene”.

UeD, Clarissa Marchese: le frasi incriminate e le scuse dell’ex tronista

Queste le frasi incriminate scritte da Clarissa Marchese: “Un secondino lo voglio dedicare anche a chi si permette di dire cattiverie rispetto ad una cosa così bella come il matrimonio. Credetemi, io non vi do assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50€…”. E ancora: “Anche a me mi passa per la testa ‘io boh’ quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi da prima comunione ed un trucco insignificante ma poi mi dico, non tutte possono, e al di là di tutto…” Tale commento è stato rimosso dalla Marchese che ha chiesto scusa per quanto espresso.