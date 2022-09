UeD, Teresa e Salvatore è finita. Parla lei: “Sono stata malissimo”

Nessun annuncio ufficiale, ma ormai è chiaro: Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e Donne, convolata a nozze nel 2016, non ha ancora svelato i motivi della rottura. Preferiscono entrambi mantenere un basso profilo sulla questione, in particolare lui. Infatti, da parte dell’ex corteggiatore non arriva ancora alcun segnale. Non si conoscono, dunque, i motivi che hanno portato Teresa e Salvatore a chiudere la loro storia d’amore. Nonostante ciò, l’ex tronista decide di rompere il silenzio rivelando come sta affrontando questo duro periodo, svelando qualche dettaglio in più.

Non è facile procedere serenamente con la propria vita dopo la fine di un matrimonio o di una lunga relazione. Sebbene questo sia certo, Teresa non ha alcuna intenzione di abbattersi, anzi. Nei giorni scorsi, prima ancora dello sfogo delle scorse ore, ha condiviso varie foto in cui appare sorridente, per dimostrare che la vita va avanti e che c’è sempre una luce da seguire. “Vi racconto una storia: Alla fine lei ce la fa”, ha scritto qualche giorno sul suo profilo Instagram, dove ha eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme a Salvatore.

Teresa Cilia di Uomini e Donne ha anche ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto che le stanno riservando dopo l’uscita delle prime indiscrezioni sulla rottura con Di Carlo. “Non serve strappare le pagine della vita basta saper voltare pagina e ricominciare” e ancora “Ridi ogni volta che puoi”. Questi i post condivisi dall’ex tronista per confermare la sua voglia di andare avanti nononostante tutto.

In queste ore, però, si lascia andare a un piccolo sfogo, attraverso le Stories di Instagram. C’è chi, evidentemente, non ha apprezzato la sua scelta di mostrarsi con il sorriso sui social network dopo la rottura. In molti, forse, credevano che uno dei volti più conosciuti del Trono Classico si sarebbe chiusa nel suo silenzio, per affrontare il dolore.

Invece, per Teresa la cosa più importante è mantenersi in salute. In passato, ha dovuto affrontare seri problemi e di recente aveva confessato la sua paura di tornare a vivere momenti simili. Ora la Cilia confessa di aver letto messaggi che le sono piaciuti di più e altri di meno. Assicura, intanto, che il discorso – probabilmente si riferisce all’addio con Salvatore – cercherà di affrontarlo “più avanti”.

“L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, che una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso. Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta – in base a quello che ho passato e ho vissuto – che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla”

Così, Teresa cerca di infondere “forza e coraggio” e fa presente che in queste situazioni “bisogna sempre rialzarsi”. Non nega che i dispiaceri ci sono e sa di non essere l’unica ad averli. Ma è necessario per l’ex tronista dare “il giusto peso alle cose”.