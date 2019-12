UeD, Teresa e Andrea si separano per un po’: l’annuncio in studio

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, le ultime news: la coppia ospite nell’ultima registrazione di Uomini e Donne

Rivedremo Teresa e Andrea a Uomini e Donne: i due saranno ospiti delle prossime puntate del Trono Classico e racconteranno un po’ di news. La coppia era presente nella registrazione di oggi, che sicuramente vedremo in onda a gennaio. Andrea e Teresa sono tornati a Roma e questa volta sono riusciti a entrare in studio, perché già dovevano esserci in una delle precedenti registrazioni ma non è stato possibile. Maria De Filippi non è riuscita a ritagliare del tempo per Teresa e Andrea, che erano pronti dietro le quinte a entrare. Ovviamente la redazione ha solo rimandato la loro ospitata e oggi finalmente abbiamo qualche news su Andrea e Teresa.

Teresa e Andrea a Uomini e Donne, l’annuncio: si separeranno per un po’ dopo aver iniziato la convivenza

Naturalmente vedremo la coppia unita e felice più che mai, sono sempre molto innamorati, anzi ogni giorno sempre di più. Soprattutto adesso che hanno iniziato una vita insieme a Milano, dove hanno preso casa e iniziato a convivere più o meno un mese fa. Neanche il tempo di iniziare la convivenza che subito, però, dovranno interromperla per un po’. Nulla di preoccupante, anzi: Teresa ha un impegno di lavoro che la terrà a Roma per un po’ di tempo e quindi non potrà stare a Milano con Andrea. Inutile dire che troveranno il modo di vedersi, ma per la convivenza vera e propria aspetteranno ancora un po’.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea ospiti nella registrazione del Trono Classico

Teresa interverrà anche per dire la sua sul trono di Giulio Raselli, che ha vissuto un’esterna molto sentita con Giulia. L’ex tronista si è commossa per l’esterna in questione e ha avuto l’impressione che Giulio sia orientato verso la corteggiatrice pugliese. Ma la Langella alla fine ha affermato di vedere meglio una personalità come quella di Giovanna accanto a Giulio, come riportato dal Vicolo delle News.