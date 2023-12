UeD Teresa e Andrea: cancellate nozze previste a maggio, il motivo

Il matrimonio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è stato posticipato. A dare l’annuncio è stata la coppia attraverso delle storie su Instagram, spiegandone anche il motivo. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva in precedenza rivelato come le nozze dovessero celebrarsi a maggio: ecco cosa c’è dietro il cambio di programma.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, matrimonio rimandato: il motivo

Il grande giorno di Teresa Langella e Andrea Dal Corso è stato rimandato al 14 settembre, slittando quindi di quattro mesi rispetto all’iniziale piano di sposarsi a maggio. Il motivo è da ricercarsi nella disponibilità della location scelta dai due futuri sposi: “Andre ha voluto cambiare data, poi vabbè è stato un pò difficile anche con la location, trovare una data in quel mese, quindi abbiamo spostato tutto al 14 settembre“. L’ex tronista ha anche annunciato di aver scelto il luogo dove si celebrerà il grande evento, senza però rivelarlo.

La storia di Langella e Dal Corso: la romantica proposta di matrimonio

La love story tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso iniziò circa tre anni e mezzo fa. Fu lei a scegliere lui alla fine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Dal Corso disse di no in un primo momento, salvo poi tornare sui suoi passi. In seguito ci fu la partecipazione a Temptation Island, dove la coppia mise alla prova il loro legame. La proposta di matrimonio, invece, era arrivata lo scorso gennaio. Andrea aveva noleggiato un elicottero, durante il viaggio della coppia alle Seychelles, per far leggere a Teresa la romantica proposta di matrimonio scritta sulla sabbia di una piccola isola.

Qualche mese fa, Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano ricevuto pesanti critiche via social. L’ex tronista, in particolare, aveva pubblicato un resoconto delle loro vacanze, scatenando attacchi da chi si era detto stanco di vedere questi viaggi lussuosi sponsorizzati dal suo account social. Qualcuno, in particolare, aveva invitato Teresa a pensare a come molta gente non avesse nemmeno i soldi per mangiare. L’ex tronista aveva replicato agli attacchi, ricordando come lavorasse per strutture di lusso. In seguito era intervenuto anche Andrea Dal Corso, che aveva difeso Teresa e il suo lavoro dalle critiche, rispondendo agli attacchi degli hater.