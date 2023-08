Teresa Langella, bufera vacanze di lusso: la replica, Andrea tuona

I due ex volti di Uomini e Donne replicano alle pesanti accuse degli hater sui loro viaggi, che rappresentano in realtà il loro lavoro

Pesanti critiche per Teresa Langella e Andrea Dal Corso sui social network. Gli attacchi sono arrivati sotto un post condiviso dall’ex tronista campana di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Scendendo nel dettaglio, ha pubblicato un resoconto delle loro vacanze, che ha fatto parecchio discutere. Molti utenti l’hanno accusata di essere diventata ciò che un tempo criticava. Non solo, gli attacchi più forti arrivano da chi si dice stanco di vedere questi viaggi lussuosi, sponsorizzati sul suo account social.

C’è, infatti, chi invita Teresa a pensare che, invece, c’è molta gente che non ha i soldi neppure per mangiare. Di fronte a questi pesanti attacchi, i due ex volti del Trono Classico hanno deciso di replicare, stroncando gli hater. In particolare, la Langella tramite le Stories di Instagram si dice dispiaciuta per ciò che deve leggere. Si chiede come mai “non venga percepito il buono nelle cose belle”. Il suo intento era quello semplicemente di condividere un video, registrato per lavoro, per parlare della propria esperienza.

Le dispiace pensare che tali immagini possano creare “disagio, suscitare rabbia o essere motivo di malessere” per chi la segue. L’ex tronista di Uomini e Donne fa notare di aver instaurato un rapporto “puro, leale e reale” con la sua community, al contrario di ciò che poteva immaginare circa cinque anni. Ma oggi crede che alcune persone che la seguono potrebbero essersi dimenticate di ciò è, solo perché lavora “per strutture ‘di lusso'”.

Ciò che la ferisce di più è pensare che raggiungere determinati traguardi possa far sentire in difetto. A questo punto, Teresa Langella ha continuato la sua lunga replica agli hater così:

“Quindi lasciate che dica una cosa, la stessa che cerco di ripetere a me stessa ogni giorno: non è giusto che questo accada, non è giusto provare ‘rabbia’ per chi si batte per i propri sogni e si impegna per raggiungerli, non è giusto ‘farsi la guerra’ solo perché le persone ricevono delle OPPORTUNITÀ e decidono di non rinunciarvi. Mi rammarica molto tutto questo e sto imparando, anche a distanza di anni, ad ‘andare oltre’, perché sono convinta che è la gentilezza che salva il mondo, che un confronto costruttivo arricchisce, mentre le parole dette per ferire, in fondo, sono figlie di chi sicuramente sta vivendo una forte forma di ‘disagio’ personale”

Uomini e Donne, Dal Corso difende Teresa Langella dagli attacchi

Intanto, Andrea Dal Corso ha preso le difese di Teresa rispondendo agli attacchi degli hater. L’ex corteggiatore ha ammesso di non riuscire a mantenere la calma quando ‘Terry’ viene attaccata così. Detto ciò, Andrea – che alla sua Teresa ha fatto una proposta di matrimonio da sogno – ha continuato:

“Tutti noi abbiamo un punto di partenza e tutti possiamo avere dei pre concetti riguardo qualcuno o riguardo l’operato altrui. Ma bisogna conoscere ogni sfaccettatura prima di criticare. Lei è una Donna con le pall* e non si è mai ‘appoggiata’ a me… anzi me ne sono innamorato anche per la sua autonomia in tutto e per tutto. Terry è la persona più semplice e genuina che io conosca… e nulla di tutto ciò che vedete ‘le fa specie’, anzi. Ovvio che amiamo ciò che facciamo e non consiglieremo mai ciò che non ci convince del tutto anche se è lavoro… ma i Valori e le cose Importanti per noi sono altre”

Non è finita qui la replica di Dal Corso. Quest’ultimo ha continuato a difendere Teresa e il suo lavoro, con altri commenti. Andrea ha provato a spiegare a chi li critica che ciò che vedono, tra vacanze e lussi, non rappresenta relax e divertimento. Parte del loro lavoro è proprio questo, in quanto vengono contattati dalle strutture alberghiere e creano contenuti per loro.

“Sì è un lavoro e sì ci piace”, ha tuonato Andrea. Ciò di cui è certo, è che “non è criticando l’operato altrui che ci si avvicina al proprio lavoro dei sogni”. In qualunque caso, comunque, Dal Corso ci ha tenuto a far notare che questi hater sono liberi di non seguirli sui social network.