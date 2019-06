UeD, Teresa e Andrea a Temptation Island come coppia? Arriva la risposta

UeD, Teresa e Andrea stanno pensando di partecipare a Temptation Island come coppia?

Che Teresa Langella e Andrea Dal Corso abbiano già partecipato a Temptation Island lo sanno tutti. I due hanno fatto entrambi i tentatori nella scorsa edizione, creando non pochi chiacchiericci sulla loro persona. Usciti dal programma poi Dal Corso e la Langella si sono innamorati e ora sono felici insieme. Il Magazine ufficiale di Uomini e Donne ha intervistato la coppia, e non sono mancati commenti proprio sul programma che mette alla prova l’amore e i sentimenti di ben 6 coppie. Un’esperienza unica quella vissuta dalla coppia ancor prima di conoscersi. Però Teresa racconta un divertente aneddoto che ci dice tanto del destino che, nonostante le difficoltà, univa già le loro anime e i loro cuori prima di Uomini e Donne. E poi rispondono anche alla possibilità di partecipare allo show di nuovo e questa volta come coppia.

Teresa e Andrea tornano a Temptation Island come coppia? Ecco la risposta

Teresa e Andrea parteciperanno come coppia a Temptation Island, magari nelle prossime edizioni? Questa è la loro risposta all’eventualità: “Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, non trovo una spinta a metterci ancora in discussione“, dice Dal Corso, riferendosi alle difficoltà iniziali vissute dopo il no durante la scelta serale di Teresa. “E poi io sono un uomo geloso, ma Teresa non avete idea. Sarebbe capace di scavalcare i recinti“, spiega ancora ridendo Andrea, prendendo in causa la gelosia di entrambi. E di certo, in un programma come Temptation Island, la gelosia è uno degli ingredienti principali. La Langella però non mette proprio da parte questa eventualità, e a noi sembra voglia lasciare uno spiraglio aperto: “In futuro non avrei paura a partecipare“.

L’aneddoto di Teresa e Andrea a Temptation Island: segno del destino

“Nessuno lo sa“, dice Teresa, svelando un aneddoto sulla passata edizione del programma, “La prima volta che ci siamo tolti i cappucci per presentarci alle coppie, per una frazione di secondo c’è stato un incrocio di sguardi tra me e Andrea. Nello stomaco si era agitato qualcosa. Oggi penso che ci leghi qualcosa di forte e quell’immagine lì, il nostro primo incontro, non credo lo scorderò mai“. I loro cuori, evidentemente, erano già legati e questo è un vero e proprio segno del destino, se poi pensiamo a tutte le peripezie che hanno dovuto affrontare, fino ad arrivare ad un sentimento così forte. Tanto forte che hanno confessato che andranno a convivere.