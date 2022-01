UeD Tara Gabrieletto dimentica Galella: il nuovo fidanzato è un calciatore

Tara Gabrieletto dimentica definitivamente Cristian Gallella, con il quale ha formato per anni una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Dopo che è naufragato il matrimonio, la 34enne vicentina pare che si sia legata a un calciatore. La notizia è trapelata da Instagram, dove la donna e l’atleta si sono ritratti assieme, affiatati e felici. Ma chi è l’uomo che avrebbe stregato l’ex volto di UeD? Trattasi di Mirko Moi, difensore capitolino classe 1990.

Attualmente Moi veste la maglia del Biancavilla, squadra della provincia Catanese che disputa il campionato di serie D (semiprofessionisti). In passato ha invece indossato gli scarpini per Mantova, Civitavecchia, Pomigliano, Axys Zola, Giulianova, Tuttocuoio, Lanciano e Ostiamare. Spulciando i profili social dello sportivo, si nota che con Tara condivide l’amore per gli amici a quattro zampe. Si ricorda che la Gabrieletto, oltre ad essere un’influencer, oggi è impegnata come toelettatrice.

Sul fatto che la relazione sia decollata ci sono pochi dubbi. Pochi giorni fa Tara, su Instagram, dopo aver aperto il box domande/risposte, aveva confidato ai propri seguaci di avere il cuore occupato per un ‘lui’. Nelle scorse ore, sempre tra le Stories, ha ri-pubblicato un post del calciatore in cui appare anche lei. “Pronti per l’estae 2022…così non rompi le…”, ha scritto simpaticamente la 34enne veneta.

Già in passato la Gabrieletto ha vissuto una love story con un giocatore. Quando? Poco prima di sbarcare alla corte di Uomini e Donne per corteggiare Gallella. Allora Tara era reduce dalla relazione con il calciatore Nicola Segato, nome che era pure trapelato nel corso delle prime esterne con l’allora tronista Gallella. A Cristian fecero pervenire delle segnalazioni di Tara; segnalazioni che sostennero che la ragazza sarebbe stata vicina al suo ex, Segato appunto. La questione venne in fretta archiviata e sbocciò la coppia.

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: da Uomini e Donne al matrimonio

Tara e Cristian, uniti dal dating show timonato da Maria De Filippi, hanno poi partecipato, nel 2014, a Temptation Island. Dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia hanno avuto un momento di coppia difficile, arrivando persino a lasciarsi temporaneamente. Quindi la pace e le nozze celebrate il 20 agosto del 2016. Nell’estate del 2020 l’annuncio della rottura.