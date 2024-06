UeD, sviolinata social di Armando per Ida: perché è una strategia

Armando Incarnato, si sa, è sempre stato protagonista della scena di Uomini & Donne. Pur non essendo più nel programma, continua a far parlare di sé, esprimendo sempre la sua opinione sui vari personaggi della scorsa edizione, da poco terminata.

La domanda sorge spontanea: sarà una strategia per rientrare nel programma di Uomini & Donne della prossima edizione? Certo è che sui social non si risparmia mai in commenti legati al dating show di Maria de Filippi. L’ultimo post elogia il coraggio e la sincerità di Ida Platano, tronista dell’ultima edizione e sua grande amica, almeno per il momento! Non tarda ad arrivare la risposta di Ida, che ringrazia sinceramente il napoletano e prosegue dritta la sua strada da single, senza cedere alle avances del buon Mario Cusitore, che imperterrito tenta di riconquistarla.

A seguire, il post su Instagram di Armando che elogia Ida:

Scorrendo indietro di qualche giorno sulle foto di Instagram di Armando, troviamo anche un post in cui dichiara questo:

E comm s’annammoren a’mbress…

Se mi chiami ancora ti sp@ttano davanti a tutta Italia!

Non è sfuggito agli occhi attenti dei followers che il riferimento possa essere a Cristina Tenuta, altro volto noto del Trono Over, che nell’ultima edizione è sembrata sempre più simile ad un’opinionista “in borghese”, più che ad una donna alla ricerca dell’amore. In molti infatti hanno criticato il percorso di Cristina sottolineando come non si sia mai messa in gioco durante l’edizione e abbia probabilmente ancora in testa, e soprattutto, nel cuore Armando.

Armando, le mosse social parlano chiaro: vuole tornare a Uomini e Donne!

In un video successivo, postato sempre sui suoi social, l’ex protagonista del Trono Over specifica che la persona a cui era indirizzata quella frase l’ha subito chiamato e che lui non farà mai il nome perché in questo modo non farebbe altro che dare ulteriore attenzione ad una persona che non se lo merita.

Le parole di Armando sono state le seguenti:

Tu vuoi che io faccia il tuo nome perché a te piace stare in hype; ti è piaciuto creare il tuo personaggio finto sulle mie spalle… deciderò io quando, dove e come fare il tuo nome ma sappi che quel giorno sarai in hype solo per una grande figura di m@rda!

Insomma Armando non perde occasione per creare gossip anche al di fuori del programma della De Filippi e, diciamolo onestamente, sa anche farlo bene. Perché intorno a queste sue parole si è creato un gran vociare su chi possa essere la persona a cui fa riferimento e quale possa essere questa rivelazione futura di Armando.

Quello che ci chiediamo è se tornerà a settembre nel salotto di Uomini & donne; certo è che, se così fosse, porterà con sé tanto materiale da creare, già nelle prime puntate, quel trambusto che ci piace e che un po’ ci è mancato nella scorsa edizione.