UeD, suggestioni: il ritorno di Karina Cascella, parla l’opinionista

La suggestione è di quelle in grado di far fare un salto sulla sedia: Karina Cascella ritorna a Uomini e Donne. Non si tratta di una notizia blindata, bensì, appunto, di una suggestione. A lanciarla è stata lo stesso ex volto del dating show di Maria De Filippi. Karina, a tutti gli effetti, nelle scorse ore, ha recapitato la sua spontanea candidatura alla conduttrice pavese. Infatti, conversando con alcuni utenti su Instagram, ha fatto sapere che sarebbe disponibile a rientrare nel programma di Canale Cinque anche “domani”, di corsa. Naturalmente non punterebbe a far parte delle dinamiche dei Troni (la Cascella è felicemente accasata). Il desiderio è quello di entrare nel parterre degli opinionisti. Resta da capire se Maria presterà ascolto alla 42enne di Aversa e penserà seriamente se richiamarla o meno.

“A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del Trono Over”. Così la Cascella nel raccontare il proprio desiderio di tornare nel programma che le ha permesso di raggiungere la popolarità televisiva. Dopo UeD le sono state aperte le porte de La Talpa (al reality show vi prese parte nel lontano 2008) e quelle dei salotti di Barbara d’Urso, nei quali ha ricoperto il ruolo di opinionista in svariate occasioni.

Karina ha anche risposto in merito alla possibilità di vederla al Grande Fratello Vip, la cui settima edizione decollerà il prossimo 19 settembre. Se arrivasse la chiamata di Alfonso Signorini, accetterebbe o meno? Assolutamente no, ha assicurato, spiegando che non potrebbe mai trascorrere parecchi giorni con persone sconosciute e con le quali non ha scelto di convivere. Sarebbe un litigio perpetuo. Così la Cascella nel chiudere le porte al reality show:

“Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”.

Karina Cascella oggi: il trasferimento a Bergamo e la convivenza con Max

Nel 2017 Karina si è fidanzata con l’imprenditore Max Colombo, già compagno della showgirl Francesca Brambilla e amico dell’ex ‘storico’ della Cascella, Salvatore Angelucci. Fin dal principio si è compreso che la love story era importante. E infatti nel 2019 Karina e Max hanno deciso di andare a convivere a Bergamo, città in cui cura i propri affari l’imprenditore.