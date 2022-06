Trattative, rumors e retroscena. Il Grande Fratello Vip 7 scalda i motori in vista della puntata d’esordio che è prevista per lunedì 19 settembre. Nelle scorse sono circolate diverse indiscrezioni relative a Soleil Sorge. Secondo alcuni, l’influencer italoamericana avrà un programma tutto suo a partire dal prossimo autunno; secondo altri, cioè per il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, la giovane sarà di nuovo tra i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Dopo che tali spifferi si sono propagati su testate e siti specializzati sul piccolo schermo, Alfonso Signorini ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui ha mostrato l’incontro avuto con Soleil nelle scorse ore. Cosa bolle in pentola?

Il direttore di Chi Magazine e Soleil brindano in piscina, spaparanzati su due sdraio: questo il contenuto della clip postata da Signorini. Che succede? Difficile che i due si siano incontrati soltanto per salutarsi. Anche perché evidentemente non si è trattato di una ‘reunion’ casuale bensì di un appuntamento. Davvero l’ex corteggiatrice di UeD farà parte del cast del GF Vip 7? Qualcuno dice però che in autunno avrà un programma, il che escluderebbe una sua partecipazione al reality.

Le due indiscrezioni potrebbero trovare una ‘fusione’. E se Signorini fosse intenzionato ad affidare GF Vip Party, lo scorso anno timonato da Giulia Salemi e Gaia Zorzi (al momento i posti alla conduzione sono vacanti), all’italoamericana? Ecco allora che tutto tornerebbe: Sorge farebbe in qualche modo parte del team del GF Vip 7 e avrebbe una sua trasmissione. Altra ipotesi è che Soleil possa ricoprire il ruolo di opinionista.

Pioggia di mugugni su Signorini e Soleil

Non appena Signorini ha postato su Instagram il video in cui si è ritratto con Soleil, è arrivata una pioggia di critiche. Una miriade di utenti hanno inondato il post con commenti al vetriolo, augurandosi che la ragazza non entri in alcun progetto relativo al GF Vip 7.

“Signorini mi hai deluso, con questo vedremo altro trash. Ritorna ai GF di una volta, quelli si che erano belli senza maleducazione e schifo”, ha scritto Francesca. “Se torna Soleil al grande fratello cambio canale”, il commento di Maria Laura. “Uno motivo in più per non vederlo – ha tuonato un’altra utente -. Il trash, svanita la curiosità, stufa. I contenuti no. Ci tengo alla mia intelligenza e ai teatrini preconfezionati( solo chi non ha senso critico può abboccare) preferisco le emozioni e le risate”.

Qualcuno se l’è presa direttamente con Signorini: “Scaduto proprio…..ma alla grande”; “Il lecchinaggio. Quanto mi è scaduto Signorini lo credevo diverso”. Sono seguiti una valanga di altri commenti dello stesso tono.

GF Vip 7, colpo di scena: Sonia Bruganelli confermata, Adriana Volpe fuori

Altra notizia dell’ultima ora riguardante il reality è la riconferma di Sonia Bruganelli in qualità di opinionista. La news è stata annunciata da TvBlog. Niente da fare invece per Adriana Volpe.