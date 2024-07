UeD, Sossio volta pagina dopo Ursula: spunta presunta fidanzata

Sossio Aruta volta pagina dopo la separazione da Ursula Bennardo. Ma, si procedi con ordine. Sono passati quasi sei mesi da quando l’ex Cavaliere si è lasciato definitivamente con Ursula dopo ben 6 anni insieme. La loro è stata una storia caratterizzata da alti e bassi, che ha infine raggiunto il suo triste epilogo. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove hanno avuto un percorso molto travagliato. Dopo aver lasciato il dating show, hanno partecipato a Temptation Island, programma dal quale sono usciti separati. Successivamente, sono tornati insieme, continuando con la loro relazione di continui tira e molla.

Con la nascita della piccola Bianca, di 4 anni, sembrava che la coppia avesse raggiunto finalmente una stabilità. Tuttavia, dopo un periodo di crisi, lo scorso febbraio Ursula ha annunciato la rottura definitiva con Sossio. Al contrario delle altre volte, infatti, ha escluso qualsiasi possibilità di riconciliazione. Da lì, sono partite una serie di stoccareed accuse reciproche tra i due ex fidanzati, che hanno fatto parecchio discutere.

L’ex cavaliere ha accusato la Bennardo di essere stata insensibile nei suoi confronti, di averlo illuso e preso in giro. Inoltre, il calciatore ha insinuato che l’ex dama stesse ostacolando il rapporto con la figlia Bianca, impedendogli di vederla quotidianamente come desiderava. Ursula non è rimasta in silenzio, lanciando frecciatine velate tramite citazioni o riflessioni su Instagram. Dopo mesi, Sossio sembrava non riuscire proprio ad accettare la decisione dell’ex compagna, dettata, secondo lui, da motivi futili.

Recentemente, però, c’è stato un colpo di scena. Poco fa, Amedeo Venza ha pubblicato una segnalazione di un utente, che avrebbe visto Aruta in compagnia di un’altra donna. Nella storia condivisa dall’esperto di gossip, si vede effettivamente il calciatore in piscina insieme ad una misteriosa ragazza, di cui per ora non si sa ancora nulla. Secondo quanto riportato da Venza, Sossio avrebbe trascorso l’intero weekend in dolce compagnia, dando l’impressione di aver ritrovato l’amore.

D’altro canto, anche Ursula sembra star passando una grande estate, tanto da sentirsi finalmente “rinata“. Chiaramente, bisogna sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni, dato che Sossio non ha ancora confermato alcuna relazione.