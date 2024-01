UeD Soraia vuota il sacco: “Crac con Salatino, ecco tutta la verità”

Dalla serie ci eravamo tanto amati, ma ora non più. A distanza di circa otto mesi dalla fine della love story sbocciata a Uomini e Donne, Soraia Ceruti ha spiegato dettagliatamente le cause che l’hanno spinta a chiudere con Luca Salatino. Dopo l’avventura in qualità di tronista a UeD, lo chef romano ha partecipato al Grande Fratello Vip dove è finito più volte in una valle di lacrime. Motivo? Un giorno sì e l’altro pure confidava che le mancava da morire la fidanzata scelta pochi mesi prima appunto nel dating show di Maria De Filippi. Una volta uscito dal reality sembrava che dovesse vivere l’amore di una vita. E invece in una manciata di settimane la storia è andata in frantumi.

Sulla rottura si sono fatte una miriade di congetture. Ora, a distanza di mesi, Soraia ha deciso di raccontare nei particolari la sua versione dei fatti. Intervistata a Sdl.Tv, l’ex corteggiatrice ha voluto precisare che non ha lasciato subito Salatino dopo il Grande Fratello Vip bensì a quattro mesi di distanza dalla fine della sua avventura nel reality show di Canale Cinque. Quattro mesi di convivenza che sono bastati per creare crepe insanabili nel rapporto:

“Secondo me non ha abbandonato il GF per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le situazioni e le dinamiche che c’erano all’interno della Casa. Luca è uscito il 26 dicembre, io avevo un cantiere in corso, nel senso che stavo facendo casa, ero abbastanza nervosa. Ci siamo messi a ristrutturare insieme casa e dovevamo occuparci di cose importanti. E già in quella occasione vedevo che aveva difficoltà nell’occuparsi di cose importanti”.

Soraia ha aggiunto che il vivere sotto lo stesso tetto, al posto che unirli, ha innescato distanze insormontabili a livello caratteriale:

“Tralasciando questo, con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ha subito che entrava nella Casa. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi”.

Ma quali sono questi problemi? Sempre secondo la versione di Soraia, l’ex tronista era ultra geloso, macchiandosi di atteggiamenti gravi. Infatti la ragazza, riferendosi al suo ex fidanzato, parla di “limiti importanti” e di una cocciutaggine sfiancante:

“Se io sono una donna che va a trecento durante la giornata vorrei un uomo che mi stia dietro o che mi aiuti nei problemi quotidiani e nelle piccole cose. Ho riscontrato limiti importanti, questa è la mia verità. Luca ha un carattere molto duro, quando ha un’idea non riesci a smuoverlo. Abbiamo parlato tanto, dopo ogni litigio facevamo pace. Ci confrontavamo però siamo arrivati al limite della sopportazione e abbiamo mollato. Per molti quattro mesi saranno pochi ma noi li abbiamo vissuti a 360 gradi perché eravamo h24 insieme. Ci siamo conosciuti sotto ogni punto di vista. Forse anche il fatto di stare sempre insieme e non avere in quel momento un lavoro fisso ha danneggiato il rapporto”.

La Ceruti ha aggiunto di avercela messa tutta per non far naufragare il rapporto. Tuttavia, a un certo punto, il sentimento è evaporato e sono rimasti i cocci di un sogno trasformatosi in una zavorra. Soraia ha assicurato di aver dato tutto in quella love story, ma che non ha potuto passare sopra a determinati atteggiamenti da lei ritenuti gravi:

“Gli ho dato tutto quello che potevo dargli, anche le persone a me vicine hanno notato atteggiamenti brutti, come la gelosia. E tanti altri che mi hanno spaventato, e qui mi fermo. C’erano delle cose che non mi andavano bene. Durante una discussione vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena con amici. Quando in una relazione una persona ti limita non è piaciuto una relazione sana perché fai fatica a essere te stessa. Io non avevo aiuti a far casa, ero da sola. C’era quello e in più i nostri momenti diventavano un dramma; è diventato un circolo vizioso”.

Soraia ha poi narrato che dopo la love story vissuta con Salatino non ha più avuto altri uomini, ribadendo che è single. Ha così smentito le voci che la volevano intima con un non meglio precisato imprenditore.