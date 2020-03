UeD Giovanna: “Mi fai sangue”, ma Sonny ha in mente altro: cosa non sa la tronista

Sonny Di Meo strega Giovanna Abate: a UeD Sara Shaimi senza parole

A Uomini e Donne Giovanna Abate e Sara Shaimi sembrano non andare proprio d’accordo. Non sappiamo se riusciranno a trovarsi fino alla fine – come spesso è successo, del resto – ma se il buongiorno si vede dal mattino siamo lontanissimi da un’eventuale amicizia. Oggi le due se ne son dette di tutti i colori a causa di Sonny Di Meo che ha deciso di uscire con Giovanna dopo essere stato invitato: Sara non l’ha presa bene per niente giacché nutre un certo interesse per il ragazzo, e gli opinionisti si sono subito schierati, Gianni Sperti a favore dell’Abate, Tina Cipollari a favore della Shaimi. E già questo dice tanto su ciò che vedremo nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, Giovanna: “Mi fai sangue”, ma il caos è vicino

Giovanna è uscita con Sonny e gli ha detto un chiacchieratissimo “Tu mi fai sangue”, dimostrando di essere particolarmente attratta da Di Meo anche dal punto di vista fisico. In studio poi la Abate ha cercato di far capire che con quella frase non faceva riferimento all’attrazione ma a tutta una serie di cose che non riguardano per forza l’aspetto fisico. Apriti cielo! Tina è insorta accusandola di “voler cambiare il significato delle parole”, e con lei anche Lorenzo Riccardi che ha ritenuto la sua spiegazione piuttosto strana perché quel modo di dire non si usa nel senso che lei intende. Si è parlato a lungo di queste parole perché Giovanna aveva accusato Sara di fare un po’ la gatta morta, e il suo atteggiamento, secondo alcuni, non è stato poi così differente. Ma tenetevi forte: nelle prossime puntate si scatenerà il caos proprio a causa di Sonny.

Trono Classico, cosa non poteva sapere Giovanna di Sonny: le ultime news

Di Meo infatti oggi ha mostrato un certo interesse nei confronti dell’Abate: “Ho mai detto di essere innamorato di te – queste le parole a Sara, dispiaciuta di quanto aveva appena visto –? Tu cosa stai dimostrando? Sono due settimane che sto aspettando che mi chiamano [la redazione per comunicargli eventualmente l’esterna, ndr] e niente! Il mio modo di essere carino con te ti ha fatto capire di avermi in pugno!”. Sara effettivamente si è comportata in modo un po’ immaturo nei confronti di Sonny, così come nei confronti di Giuseppe Nastasi e di altri corteggiatori: non pare avere molto senso lasciare a casa chi ti piace attendendo chissà quale reazione. Ma torniamo al caos.

Sonny scatena il caos nelle prossime puntate: cosa succederà tra lui, Giovanna e Sara

Tutto quello che stiamo vedendo ha senso fino a un certo punto in realtà: nelle prossime puntate infatti il corteggerà confesserà di aver intrapreso questo percorso con Giovanna solo per far ingelosire Sara, e non per altri motivi. Giovanna andrà fuori di testa non appena scoprirà di essere stata presa in giro ma la Shaimi non eliminerà il suo corteggiatore proprio per l’interesse che prova per lui. Con le prossime anticipazioni ne sapremo ancor di più! E ne vedremo senz’altro delle belle! Con Giovanna e Sara senz’altro più distanti di quanto già non lo siano.