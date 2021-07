UeD Sonia Pattarino sfoggia il pancione di 37 settimane (foto): come sta

Ormai è questione di giorni, se non di ore, e poi Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventerà mamma. La ‘scelta’ di Ivan Gonzalez (la love story non decollò mai del tutto spegnendosi pochi mesi dopo la fine del programma di Canale Cinque) è giunta alla 37esima settimana di dolce attesa. E infatti il pancione è ben pronunciato, come lei stessa ha mostrato nelle scorse ore su Instagram su cui ha postato uno scatto in cui si è immortalata in tutta la sua amorevole e splendida rotondità. La ragazza sta benissimo e si appresta ad affrontare il parto nel migliore dei modi.

“I tuoi continui movimenti, e la nostra pazza voglia di vederti”, ha scritto la giovane, con tanto di tag per il futuro papà, vale a dire Giovanni La Camera, imprenditore e giocatore che ha saputo stregare la Pattarino facendole dimenticare in fretta l’esperienza con Ivan. Infatti, con Giovanni, Sonia ha capito fin da subito che sarebbe stata la relazione ‘giusta’; cioè un rapporto proiettato verso un ‘qualcosa di più’: la famiglia.

La coppia ha anche già scelto il nome che darà al suo frutto d’amore che è una femminuccia: si chiamerà Ginevra. Per quel che riguarda la love story tra l’ex volto di UeD e l’imprenditore, c’è molto riserbo. Basti pensare che la Pattarino ha di fatto confermato che si era fidanzata dopo la delusione provata per la fine della storia con Ivan proprio nel momento in cui ha dichiarato di essere incinta. Prima era circolata qualche indiscrezione sul fatto che avesse ritrovato l’amore, ma non era giunta alcuna conferma. Insomma, è evidente che la coppia non ha intenzione di esporsi in modo tambureggiante sui social. Non che ne sia allergica, ma è chiaro che preferisce ‘dosarsi’.

Giovanni La Camera è un giocatore e imprenditore (è proprietario di un ristorante), ed ha origini siciliane, ma dimora in pianta stabile a Milano. Infatti è nel capoluogo lombardo che cura la sua attività. All’ombra della Madonnina si è trasferita anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lasciando la sua amatissima Sardegna. Ma per amore a qualcosa, spesso, bisogna pur rinunciare. Non resta che attendere il lieto annuncio relativo alla nascita della piccola Ginevra.