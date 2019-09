UeD, Sonia a ruota libera su Ivan: rimorsi, solitudine e nuovi addii

Sonia Pattarino dopo la rottura con Ivan Gonzalez

La crisi di Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez era stata protagonista del gossip parecchio tempo prima della rottura annunciata in questi giorni ed è per questo che le news sulla coppia non sono state un fulmine a ciel sereno. Proprio recentemente Sonia ha risposto ad alcune domande su Instagram e ha fatto intendere che già da qualche mese il suo stato d’animo era cambiato e che la felicità aveva lasciato spazio ad altro: “Fino a qualche mese fa a questa domanda [sul fatto se oggi è felice, ndr] avrei risposto sì, e l’avrei urlato al mondo intero. Oggi insomma diciamo che le cose sono un po’ cambiate… ma tempo al tempo… ritornerò a urlare la mia felicità”. E questa non è l’unica dichiarazione che la Pattarino ha rilasciato senza temere di dire troppo sulla propria vita.

UeD, le paure e i cambiamenti di Sonia: “Mi trasferirò”

Non sappiamo se era già previsto ma Sonia ha raccontato che lascerà la Sardegna: “Cambiamenti… per il momento mi trasferirò a Roma”, ha rivelato. No, non si sente sola – “No assolutamente. Ho tutte le persone che amo e che mi amano vicino” – ma ha la voglia e il desiderio di cambiare, forse per iniziare una nuova vita dopo questa rottura che sembra averla segnata nel profondo. I fan sono stati molto diretti con Sonia anche dopo queste risposte e lei nonostante tutto non ha esitato a rispondere: che volesse lanciare qualche messaggio anche a Ivan?

News Sonia e Ivan, le foto che fanno discutere e la risposta

A chi le ha chiesto i motivi della rottura ha risposto ad esempio che “non sempre le cose vanno come vorresti che vadano… L’importante è non avere rimorsi”. E una spiegazione molto chiara è arrivata anche a chi le ha domandato come mai non ha ancora cancellato le foto che la immortalano con lui: “Perché il mio profilo – ha scritto – è tratto da una storia vera. Non avrebbe alcun senso cancellare un rapporto che ha fatto parte della mia vita”. Come reagirà Ivan a queste parole?