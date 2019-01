UeD, Sonia Lorenzini: tutta la verità sul seno rifatto e le punturine alle labbra

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini senza filtri sui social: tutta la verità sui ritocchi estetici

Sonia Lorenzini è tra le ex protagoniste di Uomini e Donne più seguite oggi sui social. La ragazza, quasi quotidianamente, si tiene in contatto con i suoi follower, dispensando a questi consigli su moda, bellezza e lifestyle. Proprio qualche minuto fa, per esempio, approfittando di un po’ di tempo a sua disposizione, l’ex volto noto del Trono Classico ha pensato bene di raccontarsi tramite l’ormai conosciutissimo gioco delle domande su Instagram. Tra i quesiti che gli sono stati posti, allora, Sonia ne ha scelto alcuni dove, nello specifico, ha parlato apertamente e senza filtri del suo seno rifatto e delle punturine fatte alle labbra.

Gli interventi estetici ai quali si è sottoposta in passato? Sonia tornando indietro lo rifarebbe di nuovo. Il motivo? Sentirsi bella fuori le ha fatto riacquistare sicurezza. “Non me ne sono pentita” ha risposto Sonia Lorenzini ad una ragazza che le ha chiesto di parlare del suo primo intervento. Il décolleté, ha poi specificato lei stessa, non è stata l’unica parte del corpo sulla quale è intervenuta. Sonia, difatti, ha spiegato di aver fatto anche delle punture di acido ialuronico alle labbra. Ad onor del vero, comunque, bisogna dire che non è la prima volta che ne parla. Oggi, però, dopo aver parlato della riabilitazione successiva alle operazioni, la Lorenzini si è voluta soffermare su altro.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini apre il suo cuore ai fan: “Sono una persona piena di insicurezze”

Migliorare esteticamente il suo aspetto fisico, come anticipato sopra, ha aiutato tanto Sonia Lorenzini ma, tuttora, lei si sente di dover fare tanto a livello interiore. “Sono forse una delle persone più insicure che io conosca” ha affermato “Sono piena di paranoie e insicurezze. La verità è che sbagliato. Ci complichiamo la vita da sole… dobbiamo lavorare su noi stesse”.