UeD sfilata: Valentina in lacrime distrutta, Barbara sclera, Erik bollentissimo

Sfilata Uomini e Donne: è guerra tra i parterre

Sfilatissima a Uomini e Donne con numerosi protagonisti nell’ultima registrazione della trasmissione. Una serie di scontri, litigi e discussioni che ci accompagnerà fino alla terza settimana di gennaio e che ci aggiornerà sugli attuali tra le Dame e i Cavalieri dei due parterre. Di Gemma e della lite con tanto di chiamata del dottore vi abbiam già parlato abbondantemente; concentriamoci adesso sugli altri protagonisti di queste succose anticipazioni partendo da Valentina Autiero.

UeD, Veronica Autiero distrutta dalle critiche: polemica in studio

Pare che la Dama non abbia reagito benissimo alle critiche del parterre maschile: il tema della sfilata era “Bella da far perdere la testa” e alcuni dei votanti hanno sottolineato che Valentina non ha delle belle gambe; critiche vergognose a cui lei non ha risposto con aggressività ma piangendo: “Quando ha sfilato Valentina – si legge sul Vicolo, da cui prendiamo le news – c’è stata una polemica che l’ha portata ad un pianto perché l’hanno giudicata con cattiveria dicendole che non ha belle gambe e lei si è offesa, tanto che non ha voluto votare poi alla sfilata degli uomini”.

Trono Over: Barbara De Santi litiga con Mattia, Erik bollente

Segnaliamo pure che Barbara De Santi ha battibeccato varie volte con Mattia perché nonostante si fossero sentiti per parecchio tempo lui a un certo punto è sparito; questo ha portato Barbara a innervosirsi e a dare a Mattia un 4 dopo la sua sfilata. Pare che lui non abbia gradito la particolare aggressività di lei e che lei ci sia rimasta parecchio male. Alla fine comunque a vincere è stata Pamela Barretta per le donne e Massimiliano per gli uomini. Chi ha veramente conquistato il parterre femminile è stato comunque Erik: “Vestito da operaio, jeans attillati, stivaletti ed elmetto, camicia arrotolata – scrive il Vicolo –, ha scosso gli ormoni delle donne presenti”. La puntata, anzi la puntatona, ci aspetta!