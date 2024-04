UeD sfilata: Barbara impazzita, con Aurora una cosa mai successa

La puntata di Uomini e Donne del 5 aprile 2024 è caratterizzata dalla sfilata delle dame a tema Ti faccio girare la testa. La prima a sfilare è Gemma Galgani, la quale opta per un lungo abito nero. Scalza, la dama torinese sfila dolcemente e con il sorriso di fronte ai cavalieri, dai quali ottiene voti abbastanza alti. Gemma interpreta Anita Ekberg in una scena del film La dolce vita diretto da Federico Fellini. Mentre Gianni Sperti ritiene che la Galgani sia stata bravissima e sensuale, Tina Cipollari pensa esattamente il contrario.

A questo punto, il primo invita la sua collega a dimostrare cos’è la sensualità. Barbara De Santi, che arriva in studio sdraiata su un letto. Da qui parte tutta una scenetta, con cui la dama mostra la sua quotidianità partendo dal risveglio e finendo al momento in cui va a dormire alle 22. Barbara spiega di aver scelto questo tipo di ‘sfilata’ per mostrare come la sua vita riuscirebbe a far impazzire un uomo. Una lunga scenetta, abbastanza originale. A detta di Ernesto Russo, sembrava più un film che una sfilata.

Gianni e Tina ritengono che Barbara sia andata fuori tema. La dama spiega di aver interpretato a modo suo. Subito dopo sfila Cristina Tenuta, con un lungo abito blu con spacco. Quest’ultima ottiene voti più alti rispetto a Barbara, che si ribella dicendo di voler lasciare lo studio. Tina crede che la De Santi dovrebbe controllarsi. “Fa girare la testa una mummia?”, chiede Barbara furiosa. “L’invidia ti si mangia, sei una zitella acida”, replica con rabbia Cristina.

Si accende una discussione tra le due dame, che già nei giorni scorsi avevano litigato animatamente in studio. Gianni si scaglia contro Barbara, ritenendo che stia esagerando. “Non è un po’ tutto esagerato?”, chiede persino Maria De Filippi, che va avanti con la puntata. A questo punto, sfila Tiziana, la quale indossa un paio di shorts cortissimi di jeans, un top, una camicia corta e un cappello. Completa il look con un paio di tacchi. Gianni fa notare il suo bellissimo fisico, che in effetti fa girare la testa a un uomo.

Tina crede che Tiziana abbia una doppia personalità, avendola vista sfilare in modo sicuro e deciso, muovendosi bene. “A me non frega niente, io ho vinto altre volte e sono la regina delle sfilate. Non valorizzare Gemma, ma un palo della luce no. Bella? Io non lo so”, tuona ancora Barbara contro Cristina. Maria chiede così alla De Santi se stia facendo sul serio oppure no. La dama conferma. La puntata va avanti e De Filippi annuncia Jasna.

Ma ecco che appare il filmato di presentazione di Aurora Tropea. La regia di blocca e la conduttrice fa notare ridendo : “Oggi è una giornata un po’ così”. Entra così Aurora, che sorprende tutti mostrandosi inizialmente elegante con un lungo abito nero con paillettes e poi divertente mentre bella. Inaspettatamente ecco che Gianni e Tina le riservano grandi complimenti. “Posso dire la verità? A me è piaciuta”, commenta Sperti. “La meglio di tutte”, dice La Cipollari.

È il turno di Jasna che opta per una sfilata simpatica con un abito rosso e a pois nero e bianco. Anche lei piace molto, tanto che raccoglie voti abbastanza alti. Tocca poi a Maura, che raccoglie soprattutto dei 10 vestendosi con un look abbastanza provocante e con le ali di angelo. Sulla passerella invita Gianluca, il quale sta al gioco e balla con lei. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che nelle prossime puntata i due lasciano insieme il programma.

Sale poi sulla passerella Milena, che porta sulla passerella la sua Sicilia, con un costume tipico del posto. Non convince molto i due opinionisti, ma raccoglie voti alti. Sorprende la sfilata della dama Ida del Trono Over, con un elegante abito di paillettes viola. Tina in questo caso critica Diego Tavani per i gesti che fa, insieme ad altri cavalieri, di apprezzamento ogni volta che sfila una donna, come se fossero al bar.

È il turno di Desiree, con degli shorts cortissimi, vestita come per rappresentare un arbitro. Sale poi sulla passerella Sabrina, con il suo bellissimo fisico e indossando solo una camicia lunga, una cravatta, un paio di collant neri e tacchi rossi. L’ultima a sfilare è Monika, che sceglie un outfit provocante con leggins di ecopelle e un top scollato.

Qui di seguito la classifica finale, che porta alla vittoria la dama Ida Pavanelli. Invece, ultime arrivano a pari merito Desiree e Monika.