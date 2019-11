UeD Sara Tozzi, con l’ex è di nuovo amore: silenzio rotto, parla la coppia

UeD Sara Tozzi rompe il silenzio dopo aver abbandonato il trono: con l’ex è di nuovo amore, tutti i dettagli e le parole dei due

Sara Tozzi, alla fine ha vinto l’amore per il suo ex fidanzato, da oggi non più ex. Dopo aver abbandonato il Trono di Uomini e Donne poche settimane fa, la giovane ha deciso di dare una seconda chance al giovane con il quale ha vissuto una love story in passato. D’altra parte lei stessa, nel salutare la redazione di Maria De Filippi, aveva confessato che il ricordo di lui, nonostante tutto e tutti (i corteggiatori), non l’aveva mai abbandonata. Oggi è arrivata l’ufficialità della loro ri-unione. I fili d’amore sono stati ricuciti e la relazione è decollata nuovamente. A confermarlo sono stati i diretti interessati.

“Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre. Ti amo”, ha scritto il giovane sul suo profilo Instagram, ritraendosi con Sara. A far da sfondo all’istantanea uno specchio d’acqua e un tramonto romantico, che profuma di amore. La stessa Tozzi ha confermato il ritorno in love confidandosi al blog News UeD. “Sara ci ha detto che sebbene lei intenda rimanere ferma sui suoi punti – si legge sul sito – ha voluto concedere un’altra possibilità al suo ex, dal momento che, come ci dice lei: ‘Se nonostante tutto lui è così vivo in me, vuol dire che l’amore è forte’”.

UeD, i motivi che hanno spinto Sara Tozzi ad abbandonare il Trono

Circa un mese fa Sara decideva di lasciare la trasmissione spiegando alla redazione di Uomini e Donne di non essere in possesso della tranquillità mentale necessaria per lasciarsi andare con altri uomini diversi dal suo ex. La Tozzi, in particolare, ammetteva che il ragazzo le faceva ancora effetto, una situazione che non le permetteva di viversi appieno le emozioni offerte dal programma. Oggi sembra avere finalmente trovato un po’ più di serenità. In bocca al lupo per la sua love story.