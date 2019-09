UeD Sara, Alessandro e Giulia: le confessioni dopo la prima puntata

Uomini e Donne news, Sara Tozzi si racconta: le paure per questa nuova esperienza sul Trono

Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche verranno presentata al pubblico di Uomini e Donne proprio nel corso della puntata che andrà in onda oggi. Insieme a Giulio Raselli, i tre ragazzi iniziano un nuovo percorso all’interno del programma salendo sul Trono, ma Sara e Alessandro non sono sconosciuti ai telespettatori di Canale 5. Infatti, li abbiamo conosciuti nel ruolo di tentatrice e di tentatore nella passata edizione di Temptation Island. Sicuramente nei panni di tronista la situazione per Sara è ben diversa. Lei stessa, nel corso di un’intervista su Uomini e Donne Magazine, ammette di aver provato delle sensazioni e delle emozioni davvero forti durante la sua prima puntata. Si è sentita pietrificata e si è anche commossa. Ciò che stava accadendo non le sembrava vero, eppure ha dimostrato ben presto di essere una ragazza abbastanza sicura di sé e forte. In particolare, con il corteggiatore Javier sappiamo che si è ritrovata a prendere una scelta davvero difficile. Nel frattempo, racconta nella sua intervista cosa ha provato durante la sua prima puntata.

“Ero pietrificata e mi sono anche commossa. Nulla di quello che accadeva mi sembrava vero”, ammette Sara. La Tozzi non riusciva neppure a parlare, in quanto le emozioni da gestire erano troppo forti. Sappiamo tutti molto bene che bisogna tener conto del giudizio del pubblico quando si affronta questo tipo di esperienza. “Mi ha sempre spaventata”, confessa la nuova tronista. Ha sempre vissuto esperienze molto difficili ed è sicura che le critiche che arriveranno saranno per lei l’occasione giusta per mettersi in discussione. Nel corso dell’intervista, Sara spiega anche cosa non riesce ad accettare in un uomo: “La cattiveria”. Non solo, per quanto riguarda l’aspetto fisico, la Tozzi ammette di avere un timore: “Ho paura di non riuscire ad essere attratta dagli uomini più bassi di me”.

News Uomini e Donne, Alessandro Zarino: le sue paure e la voglia di trovare l’amore

Anche Alessandro si svela su Uomini e Donne Magazine. Il nuovo tronista ammette di avere anche lui delle paure: “Essere amati da chi ci circonda è uno dei nostri bisogni umani essenziali. Nonostante questo, però, ho imparato a non avere timore del giudizio degli altri”. In questi ultimi anni, Zarino si è accorto di essersi concentrato molto su di sé, affidando al caso l’opportunità di incontrare la donna della sua vita. Proprio per tale motivo, ha scelto di mettersi alla prova in questa nuova e importante esperienza, dove naturalmente spera di poter raggiungere il suo obbiettivo in amore. Avere di fronte a sé così tante corteggiatrici l’ha, però, mandato in confusione! Sono davvero tante le emozioni che sta provando e tra queste ci sono panico, timidezza e adrenalina.

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche si racconta: la prima puntata e le preferenze

Giulia Quattrociocche, anche lei intervistata dal settimanale del noto programma, rivela sulla sua prima puntata: “Come un gavettone. Sorprendente in modo gelante, ma divertente. Sono entrata carica ed energica. Mi lascio sorprendere dalle cose nuove”. La nuova tronista svela inoltre di non essere un’amante dei social, in quanto preferisce guardare negli occhi le persone. Per quanto riguarda le sue preferenze sui corteggiatori, Giulia confessa di non essere attirata da coloro che non si mettono mai in discussione.