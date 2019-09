Anticipazioni Trono Classico: Javier torna in studio ma Sara non cede

Anticipazioni Trono Classico, Javier Martinez torna in studio dopo l’amara eliminazione della scorsa settimana. L’ex tentatore spiega come stanno davvero le cose

L’arrivo di Javier Martinez a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Sara Tozzi non era per niente dispiaciuto al pubblico. L’ex tentatore di Ilaria Teolis a Temptation Island era piaciuto tanto ma la scorsa settimana le anticipazioni del Trono Classico aveva scatenato un vero putiferio. Una segnalazione ha gettato dei dubbi sulla reale intenzione di Javier ed è stato eliminato. Oggi, martedì 17 settembre, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e si è tornati a parlare proprio di Martinez. Come riporta Il Vicolo delle News, Javier è tornato in studio per raccontare come stanno le cose davvero con la presunta fidanzata direttamente a Sara. Cosa succederà ora?

Javier torna a Uomini e Donne, la scelta di Sara Tozzi

Non è di certo facile per Sara Tozzi. La nuova tronista di Uomini e Donne, a distanza di poche settimane dall’inizio del suo percorso nel programma, sta affrontando già una grande difficoltà che porta il nome di Javier Martinez. Il pallavolista ha deciso di tornare per parlare con Sara, ha preso una sedia ed ha raccontato tutto: lui e la ragazza della segnalazione non si vedono più, ha ammesso di aver sbagliato ed ha anche parlato del suo passato difficile che non gli consente di aprirsi facilmente con qualcuno. La Tozzi è apparsa molto dubbiosa, non vuole iniziare una conoscenza con una bugia così grande di fondo ed infine ha scelto di mandarlo via (di nuovo).

Anticipazioni Uomini e Donne: il pubblico contro Javier

Il pubblico non ha apprezzato il comportamento che Javier ha tenuto nei confronti di Sara. Lei sembrava davvero presa ma la segnalazione ha aperto un brutto spiraglio sulla loro conoscenza. Sara cambierà idea? Chi segue il programma sa bene che le cose cambiano rapidamente e noi attendiamo solo le prossime anticipazioni.